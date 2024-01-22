台電虧損、外界憂電價調漲！工商大佬：籲政府凍漲住宅小商店用電
針對近期傳出台電公司2023年未經審定的虧損高達1985億元左右，進而引發各界揣測今年4月電價恐有不小的漲幅一事，工商界大佬、全國商總理事長許舒博今（22）日表示，今年台灣的通膨壓力仍居高不下，加上今年1月起基本工資調漲約4%，已經導致物價在年前不斷上漲。若政府此時調漲電價，企業將面臨經營成本上升，最終轉嫁給消費者，進而導致物價再度上漲，對民生經濟帶來沉重壓力。
記者鄭妤安／台北報導
他指出，主計總處預估今年上半年消費者物價指數（CPI）年增率2.46%，持續超出2%的通膨警戒線。面對原物料價格持續墊高、員工薪資成本節節攀升，以外食族為例，每餐飯錢支出就讓民眾大喊吃不消，為了避免電價調漲加劇通膨惡化，政府面對電價調整應謹慎因應。
近三年來，許舒博擔任經濟部電價審議會委員，曾多次於會中呼籲，電價調整應優先考量對社會經濟衝擊及民生物價的影響，尤其農曆春節年關將屆，年前物價不斷上漲的同時，希望政府能比照去年9月審議會為利物價穩定，議決電價不調整，維持平均電價每度3.1154元，包含住宅用電700度以下、小商店1500度以下以及農漁及學校用電凍漲，才能有效穩定電價及物價波動，將對民生經濟的衝擊降到最小。
許舒博表示，台灣九成五以上能源仰賴進口，面對長期能源、原物料波動上漲，期盼新的執政團隊應調整多元的能源政策，避免綠能及天然氣拖跨了台電發電成本，穩定基載電力才能提升國家競爭力。