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劉德華《潛行》吸金千萬票房！壞到口碑爆棚　親吐戒菸真實心聲

▲劉德華在《潛行》中壞到口碑爆棚，台灣飆破千萬票房，親吐戒菸真實心聲。（圖／甲上）
▲劉德華在《潛行》中壞到口碑爆棚，台灣飆破千萬票房，親吐戒菸真實心聲。（圖／甲上）

記者黃雅琪／綜合報導

香港電影《潛行》由劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出。本片在華語電影圈各地都陸續開出亮眼成績，台灣上周末也大賣新台幣1055萬元的票房，口碑爆棚、好評不斷，不少觀眾都被劉德華的惡人演技嚇到。劉德華也透露，自己早年不演反派、戒菸的心聲，其實是因為想成為年輕人表率，隨著年紀增長才開始嘗試壞人角色。

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▲電影《潛行》中，劉德華穿西裝卻滿身鮮血。（圖／華映）
▲劉德華在電影《潛行》中演出大毒梟。（圖／華映）
《潛行》充滿許多香港電影警匪的經典元素，像是槍戰、臥底及天台場景，再加上創新的犯罪及查案手法，劉德華少見的惡人演技更讓口碑爆棚，不少觀眾直呼「劉德華演反派，必須推薦，內容緊湊刺激！」、「看華仔演壞人覺得很過癮」、「彭于晏太帥了」、「劉德華和林家棟的演技好強喔！」、「讓人跟著劇情緊張、震撼，友情激發」好評不斷。

▲《潛行》主創團隊錢嘉樂、彭于晏、任達華、劉德華。（圖／甲上）
▲《潛行》主創團隊錢嘉樂、彭于晏、任達華、劉德華。（圖／甲上）
劉德華宣傳見到多年鐵粉帶著小孩來看《潛行》，讓他非常感動：「我希望可以一直拍下去，之後你們帶著孫子一起來看我的電影。」他談到以往40多歲時，儘量不演反派的想法：「那時很多年輕人視為是偶像，模仿我的行為，我覺得我在他們世界中還不算是實力派，他們會分不清現實，所以我很小心選擇角色，就像我戒菸也是覺得有這個責任，不想影響年輕人。」

但劉德華之後憑著努力，多次拿下影帝獎項也改變想法：「過了一段時間，我覺得大家接受我是演技派，演壞人也不過是個角色，之前喜歡我的觀眾也長大更懂事了，我覺得在戲路上就可以有不同的選擇。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 
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