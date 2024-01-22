鍾佳濱青年總部熄燈 王義川：民主不息義川大兵繼續前行
2024年總統、立委大選落幕，鍾佳濱領導的青年總部熄燈，並與王義川一起為「搶救王義川大兵」屏東作戰分部劃下句點。鍾、王二人高喊「民主永不止息，青年力量持續奮鬥」。
記者莊全成／屏東報導
鍾佳濱回顧青年總部自去年11月18日啟用以來的兩個多月，舉辦了影展、駐唱、講座和多場記者會，涵蓋人權、司法、性平、創業、寵物友善等多元議題，共累積服務時數超過六百小時，受眾超過千人次。選舉結束，青年總部的使命已告一段落，但鍾佳濱強調，今日的熄燈僅是一個「逗點」，未來將與青年團隊繼續深耕在地，培育更多青年學弟參與公共事務。
青年總部也成為「搶救王義川大兵」行動的全國第一個作戰分部，王義川現身與民眾互動，分享活動由誤打誤撞引起全國矚目，雖王義川未當選立委，但將持續監督政治，保持對民主的堅守。
對於大選後立法院長一職，王義川說，送韓國瑜「木魚」呼籲他苦海無邊、回頭是岸，不要再用頭敲；送「桃木劍」象徵斬斷酒色財氣；最後是「佛鈴」來搖醒韓國瑜，讓國會正常。鍾佳濱則用鬧鐘、酒測器和咖啡，象徵每天叫韓國瑜起床、幫他酒測，再用咖啡幫他提神。
除了閉幕活動外，鍾佳濱宣布正式捐贈兩百多萬元的選舉補助款給屏東縣希望工程親師協進會，用以設立獎學金，支持當地教育事業。