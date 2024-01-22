英超／利物浦4：0輕取伯恩茅斯！24歲新星寫本季進球、助攻首紀錄
英超今（22）日凌晨進行第21輪賽事，利物浦客場出戰伯恩茅斯，在陣中少了兩大主力球員 Mo Salah、Trent Alexander-Arnold的情況下，24歲烏拉圭新星Darwin Nunez挺身而出，和Diogo Jota兩人同時梅開二度，聯手帶領利物浦4：0戰勝伯恩茅斯，而Darwin Nunez也成為英超本季首位達到10顆進球，並傳出10次助攻的球員。
記者林之越/綜合報導
由於陣中主力球員缺席，利物浦在上半場都未能成功破門，然而在進入下半場後，利物浦加快進攻節奏，並成功靠著Diogo Jota和Darwin Nunez合力在第49分鐘攻下本場比賽的第1分。隨後，Diogo Jota率領利物浦開始猛攻，分別在比賽的第70、79分鐘送出2次進球，拉開比分差距。最後Darwin Nunez在傷停補時階段踢進個人的第2顆進球，成功以4：0拿下比賽。本場比賽過後，利物浦持續穩坐英超積分榜第一的寶座。
而Darwin Nunez這位24歲的烏拉圭球星，也成為本季英超首位達成10個進球和10次助攻的球員，他在2022年以8500萬英鎊的轉會費加盟利物浦，本季繳出優異表現，共為利物浦出賽73場比賽，踢進25分並貢獻了14次助攻，據外媒《Sportskeeda》指出，他平均每88分鐘就能為球隊貢獻1次進球或助攻。
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