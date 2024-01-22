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中華職棒／洪總跟台鋼雄鷹哈瑪星有緣份！中職洋將取名過程超有趣

▲台鋼雄鷹總教練洪一中是出生在高雄的哈瑪星，剛好新洋將的中文譯名就是「哈瑪星」。（圖／吳政紘攝）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中是出生在高雄的哈瑪星，剛好新洋將的中文譯名就是「哈瑪星」。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

台鋼雄鷹今(22）日公布新洋將，左投Nick Margevicius的中文譯名不但就叫「哈瑪星」，是高雄地名，還是總教練洪一中的出生地，十分具有紀念意義，台鋼雄鷹三位洋將都已經到位，第四位洋將，有機會是一名洋砲，而細數過去中職35年洋將，中文譯名都很有特色。

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近年來中職洋將取名都很有學問，以中信兄弟「象魔力」最獲得球迷青睞，統一獅還有勝騎士、味全龍也有鋼龍、錡龍、龍德力等，中信鯨過去還有郝有力、鍾凱力、阿沙力、馬來寶、神龍等，相當不可思議。

▲ 中信兄弟左投象魔力（Shawn Morimando）取名過程很有趣。（中信兄弟提供）
▲ 中信兄弟左投象魔力（Shawn Morimando）取名過程很有趣。（中信兄弟提供）
洪一中出生在哈瑪星，從小就是鼓山國小畢業，之後三級棒球在美和中學度過，大學一度就讀輔仁，發現不適應後，才轉到文化大學。

目前台鋼雄鷹兩位日籍好手笠原祥太郎、小野寺賢人都已經提前投入春訓，哈瑪星還要在1月底抵台，為新球季做準備。

▲台鋼雄鷹新左投！「哈瑪星」Nick Margevicius港都靠岸。（圖／美聯社／達志影像）
▲台鋼雄鷹新左投！「哈瑪星」Nick Margevicius港都靠岸。（圖／美聯社／達志影像）
不過中職過去也有很多洋將名字很有趣，如：興農牛的魚貝精、怪力男等，還有勇壯、鐵砂掌、金砂掌、世介勇、黑金光、鐵木真、鐵布衫、安收多、魚貝精、神真水。

三商虎傳奇洋將鷹俠，曾參與中職元年洋將測試會（圖／億昌86A提供）
三商虎傳奇洋將鷹俠，曾參與中職元年洋將測試會（圖／億昌86A提供）
其中神真水還是「阿公」楊天發欽點，認為他接球很漂亮，直接以「台語」轉譯，楓康為超市，世介勇、飛勇、勇壯等為農藥名或肥料名稱。

兄弟象有風神、朋馳、時報鷹的愛快、美樂、美樂黑以及三商虎洋砲鷹俠、巧克力等聽起來很特別的譯名。

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