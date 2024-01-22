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《要久久愛》楊紫搭小8歲范丞丞！高中同學走味變「姨侄戀」

▲《要久久愛》范丞丞（左）搭大8歲楊紫，被網友毒舌批「姨侄戀」。（圖／翻攝微博）
▲《要久久愛》范丞丞（左）搭大8歲楊紫，被網友毒舌批「姨侄戀」。（圖／翻攝微博）

記者羅凌筠／綜合報導

陸劇裡的「流量女王」楊紫，去年以古裝劇《長相思》紅遍全網，新作《要久久愛》改搭小8歲的范冰冰弟弟范丞丞，這部戲講述1992年出生的一群主人翁，跨越12年重逢的青春成長故事，不過31歲的楊紫穿上高中制服，與23歲范丞丞搭檔少了點CP感，反倒像姨侄戀。

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▲《要久久愛》范丞丞（後排中）與楊紫（前排中）分離12年才重逢。（圖／翻攝微博）
▲《要久久愛》范丞丞（後排中）與楊紫（前排中）分離12年才重逢。（圖／翻攝微博）
《要久久愛》劇情聚焦在小城裡7個獨生子女組成「北斗七星」一起長大，楊紫飾演隊裡帶頭冒險的黃瀛子，與范丞丞飾演的蔣翼雙向暗戀，女主角長大後當了記者，男主角主修遊戲設計，高中畢業後出國留學，12年後才與女主角重逢。

▲楊紫（左）、范丞丞的CP感不足。（圖／翻攝微博）
▲楊紫（左）、范丞丞的CP感不足。（圖／翻攝微博）
31歲的楊紫穿上高中生運動服，少了點青春洋溢的感覺，被網友直指「不是很配，更像一個大姐姐」、「兩人像是小姨和侄子，差了輩分」、「我嗑不動」、「為什麼要去演高中生」。

▲楊紫（左）、范丞丞的「墨鏡吻」呈現好友變情侶的尷尬感。（圖／翻攝優酷）
▲楊紫（左）、范丞丞「墨鏡吻」呈現好友變情侶的尷尬感。（圖／翻攝優酷）
不過這部戲主打青梅竹馬久別重逢，並非從頭到尾都是校園場景，楊紫、范丞丞進入職場之後，造型順眼許多，尤其是兩人從哥兒們變戀人，有場吻戲還戴上墨鏡，避免彼此太熟的尷尬，是爆笑又充滿心動感的名場面之一。 

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