超哥打Toyz踩底線！傳加盟主「認賠250萬」退坑 超派炸雞發聲了
「全台最有錢YTR」超哥在1月20日在自己「超甲組」餐廳店門口，祭出「超派鐵拳」痛毆Toyz，事件持續發酵。更有「超派炸雞」的加盟苦主在網路論壇po文「認賠250萬」，宣布炸雞店這個月就決定收掉。對此，超派炸雞也發出聲明回應了。
記者潘毅／綜合報導
有超派炸雞加盟主在論壇Dcard上表示，因為本次「醋飯天條」事件想結束營業，他更講述主因：「超哥當著小孩面前痛毆椅子，身為二個小孩爸爸的我算是徹徹底底對超哥失望，這已經完全超過我的底線」，更表示投資的250萬就當買個寶貴的人生經驗。
對此，超派炸雞總部今（22）日晚間則發出聲明澄清：「自去年開放加盟起，加盟金額為188至208萬，並非網路提及250萬，總部從未收取過250萬元加盟金。」
至於超哥毆打Toyz事件，造成社會大眾觀感不佳，超派炸雞總部也深表歉意：「超哥也會負起應負的法律責任，超派炸雞總部尊重超哥的任何決定，日後也仍然會與超哥一起共同經營超派炸雞」，但若有加盟主因此事件欲退出加盟體系，總部也予以尊重。
超派炸雞總部也坦言，自1月20日超哥打完Toyz之後，全台門市都接獲騷擾電話、訂餐未取的情況，但總部仍決定不予追究法律相關責任。