長榮機師恐春節罷工　桃市勞動局籲旅客及早規劃因應

桃園機師工會長榮分會罷工投票今（22）日開票，經全體會員逾65％同意罷工，正式取得合法罷工權，預計將在春節前後啟動罷工行動。對於投票結果，桃園市政府勞動局表示尊重，除了將持續協助勞資雙方協商，也提醒在春節假期有旅遊需求民眾，可密切注意長榮航空公司最新消息或航班異動資訊，及早做出旅遊行程規劃妥為因應。
記者李春台／桃園報導
市府勞動局指出，桃園市機師職業工會與長榮航空公司間因調薪議題引發的勞資爭議，自前（111）年底起已於勞動局召開3次調解委員會，但勞資雙方缺乏共識，機師工會於去年12月22日啟動罷工投票，長榮分會及非長榮分會皆投票完畢，並於今日統一開票，經過半數會員投票通過決議罷工，機師工會即日起取得罷工權利。
由於機師工會表示「不排除今年春節罷工」，但會在24小時前預告大眾周知，勞動局呼籲旅客春節假期如有旅遊需求，請密切注意長榮航空公司最新消息或航班異動資訊，及早做出旅遊行程規劃妥為因應，盼所有旅客都能平安、順利出遊及返家。
勞動局表示，對於機師工會行使爭議權爭取權益，表示尊重，過去一個月間勞動局已召開過三次協商處理會議，未來也會持續協助雙方協商。另外，交通事業之罷工涉及大眾運輸公共利益，呼籲長榮航空公司基於照顧員工及保護消費者權益的理念，儘速提出對應方案與工會進行協商，讓此次勞資爭議迅速圓滿落幕，降低對社會大眾的影響，使勞方、資方及消費者權益都能獲得保障。