紅海航線遭破壞！船隻受胡塞威脅「繞遠路」　汽車製造商成本堆高

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英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）貨櫃研究資深經理西尼（Simon Heaney）表示，這種過渡時期看起來會有些混亂，對航運公司的客戶來說也相當痛苦，但航運公司們正在建立一個更可靠的、新的船舶網路。
由於不會囤積大量庫存，許多汽車製造商如特斯拉（Tesla）德國廠、富豪汽車（Volvo）比利時廠、鈴木汽車（Suzuki）匈牙利廠都受到影響。德國福斯汽車（Volkswagen）也表示，公司自去年起就傾向利用更長的航線來接收亞洲生產的零件，這雖然增加了成本，但能有效避免其他製造商遇到的問題，福斯也稱幾乎所有主要航運公司都開始改變航線，比起面臨延宕，他們更希望確保貨物能確實送抵目的地。
斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）也稱，這種延宕將進一步推高汽車製造商的運輸成本。
全球貨櫃航運業龍頭、總部設在丹麥的馬士基執行長克萊克（Vincent Clerc）日前受訪時也同樣表示，全球多家大型航運公司已下令旗下數百艘商船遠離紅海航線，並且讓商船繞行非洲南端較長的航線，「這意味運輸時間會更長，而供應鏈受破壞的情況可能還會持續至少幾個月時間。」
克萊克稱，他自然希望這種情況能夠縮短，但也有可能更長，「因為實際上將如何發展難以預測。」