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紅海航線遭破壞！船隻受胡塞威脅「繞遠路」　汽車製造商成本堆高

▲葉門叛軍「胡塞組織」（Houthi，青年運動）近期頻頻在紅海襲擊船隻，形成牽連全球航運的紅海危機。圖為美軍「卡尼號」（USS Carney）航母，日前也在紅海遭到襲擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲葉門叛軍「胡塞組織」（Houthi，青年運動）近期頻頻在紅海襲擊船隻，形成牽連全球航運的紅海危機。圖為美軍「卡尼號」（USS Carney）航母，日前也在紅海遭到襲擊。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

葉門叛軍胡塞組織（Houthi）持續在紅海地區襲擾來往商船，使得全球貿易流道受到干擾，全球航運成本也為此遭到拉抬，物流專家警告供應鏈被破壞可能帶給歐洲製造商和零售商一段混亂時期，全球貨櫃航運業龍頭馬士基首席執行長克萊克則認為破壞可能將持續至少幾個月。

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以美國為首的西方多國政府已經組成聯盟，目的是要保護紅海航線往來的商業交通，《金融時報》報導指出，自葉門什葉派武裝組織「青年運動」（Houthi）擴大襲擊以來，往來歐洲與亞洲之間的船隻航線也被迫走向更遠路徑，導致原先只要35天航程的抵達時間被拉長至2週。

英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）貨櫃研究資深經理西尼（Simon Heaney）表示，這種過渡時期看起來會有些混亂，對航運公司的客戶來說也相當痛苦，但航運公司們正在建立一個更可靠的、新的船舶網路。

由於不會囤積大量庫存，許多汽車製造商如特斯拉（Tesla）德國廠、富豪汽車（Volvo）比利時廠、鈴木汽車（Suzuki）匈牙利廠都受到影響。德國福斯汽車（Volkswagen）也表示，公司自去年起就傾向利用更長的航線來接收亞洲生產的零件，這雖然增加了成本，但能有效避免其他製造商遇到的問題，福斯也稱幾乎所有主要航運公司都開始改變航線，比起面臨延宕，他們更希望確保貨物能確實送抵目的地。

斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）也稱，這種延宕將進一步推高汽車製造商的運輸成本。

全球貨櫃航運業龍頭、總部設在丹麥的馬士基執行長克萊克（Vincent Clerc）日前受訪時也同樣表示，全球多家大型航運公司已下令旗下數百艘商船遠離紅海航線，並且讓商船繞行非洲南端較長的航線，「這意味運輸時間會更長，而供應鏈受破壞的情況可能還會持續至少幾個月時間。」

克萊克稱，他自然希望這種情況能夠縮短，但也有可能更長，「因為實際上將如何發展難以預測。」

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