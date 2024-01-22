小馬可仕釋放友台訊號！菲學者：注重台灣經濟實力與戰略意義

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在這篇刊登於《日經亞洲》（Nikkei Asia）的分析當中，海達里安點出台灣與馬尼拉當局過去因為地理位置相近，經濟關係往往相對密切，例如指派菲律賓官員或商人到台北代表處保障20萬移工福利，但這些人通常沒有足夠的外交經驗與談判技巧，對於雙方交流、南海爭議等問題並無過多幫助。
分析指出，來自菲國北部省份的小馬可仕承認了兩個重要的地緣政治因素，首先是台灣與菲律賓的地理距離「近到不容忽視」，例如菲律賓某些島嶼與軍事基地僅距離台灣約185公里左右，馬尼拉到台北的距離也幾乎要比所有東南亞國協成員國的首都距離還要近。
第二點則是，菲律賓與台灣的戰略命運實際上也是交織在一起的，如果美國因台灣問題而與中國直接衝突，身為美國條約盟友的菲律賓實際上並沒有辦法真正保持中立，小馬可仕也曾批准美國在北部省份擴大軍隊進駐、尋求與日本建立包含擴大軍隊互相准入等更密切的國防關係，試圖建立更完善的美日菲三邊聯盟，作為更有效防止中國在南海區域進行的侵略與威脅手段。
海達里安也提到，台灣在半導體製造領域佔據領先地位，以台灣作為中心的供應鏈當中，菲律賓當局也積極的爭取佔據一席之地。分析內提到，菲律賓具體來說在晶片封裝、測試等方面能發揮更大作用，未來也可能有機會進入更高階領域，因此小馬可仕政府的表態不僅是作為建立與美國更緊密關係、共同阻止中國侵略的戰略意義，實際上重視「保衛菲律賓國土」的做法也讓北京難以提供更多經濟支持，因此與台灣建立經濟互惠的方針更加重要，而當地民調也顯示了多數菲律賓民眾都支持這種做法。