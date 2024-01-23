103秒快篩履歷！錄取關鍵「能力不是第一」　好薪情秘招曝

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大約花2分鐘不到的時間，企業方面主要「初篩履歷」的依據，在可複選狀況下，依序為：「相關工作經驗」(81.8%)、「專業技能證照」(52.3%)、「年齡」(51%)，以及「居住地區」(50.2%)、「工作總年資」(34.8%)。其餘初步挑選的依據還有：「學歷」(28.5%)、「自傳內容」(23.8%)、「希望待遇」(22.7%)，以及「履歷照片」(21.6%)、「主修領域」(19.5%)。
同時企業方面更評估，平均需要面試16.9位求職者，才有可能找到一位適合的人選。因此要如何從數十位的競爭者當中脫穎而出呢？從本次調查發現，在面試時，企業「最在乎」的求職者條件，在可複選狀況下，前五項分別是：「責任感」(73.5%)、「配合度」(72.2%)、「抗壓性」(69.4%)，以及「學習意願」(57.6%)、「穩定度」(54.7%)。其他面試考量的條件，又還有：「解決問題的能力」(42.6%)、「團隊合作精神」(41.6%)、「產業專業能力」(32.7%)，以及「積極度與企圖心」(26.5%)、「語言能力」(21.9%)。
分析前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌提醒上班族，想要成功在年後跳槽，比起「工作能力」的展現，求職者應該「優先」突顯出本身的「工作態度」。當然在「後疫情時代」的勞動市場中，例如數位行銷、遠距(居家)工作能力，早已成為職場基本功。
同時強化履歷完整度，因此楊宗斌建議，像是在自傳內容當中，著重於職場上專業表現、專案成績，扣緊與應徵職缺的關聯性；並且補充說明證照、語言和第二專長，甚至論及職涯規劃與應徵工作的關係，皆有利於和面試企業，談出好「薪情」，以及提高錄取率。