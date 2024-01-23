中國不排除終止ECFA！謝金河：有關產業恐長年陷價格殺戮

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謝金河形容這是「算總帳的時刻」，他提到目前除了台商以外，美國跨國企業以及科技七雄也受到衝擊，後者包含了蘋果、微軟、Google、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta等大公司，「第一個現象是這次微軟市值超過蘋果，除了AI的題材，蘋果在中國本地的智慧手機市場正受到本土的Oppo，Vivo，華為，榮耀，小米的蠶食鯨吞，這幾家公司的市佔率都拉近與蘋果的距離。」
謝金河指出，中國很多公部門及國企也開始限制上班不得帶iPhone，增加使用手機的不方便性，「這些年，蘋果雖努力移轉供應鏈到印度，中國則強力扶持像立訊的供應鏈，但蘋果在不知不覺中也落入『離婚要代價』的陷阱。儘管蘋果執行長庫克（im Cook）努力和中國博感情，但似乎沒有得到預期效果。」
他接著提到，反觀科技七雄中過去一年市值大增的，絕大多數都是市場不在中國的企業，要不然就是受到中國限制的企業，「像是微軟、Google、Meta、亞馬遜，只有黃仁勳的輝達是例外，而蘋果、特斯拉都開始嘗到苦頭，中國比亞迪超車特斯拉，已經讓馬斯克難以招架！現在Tesla市值距巔峰時期的1.243兆美元已經腰斬，而蘋果市值到3兆美元，也到了瓶頸。」
過去美國跨國企業征戰全球、攻無不克，如今則在中國吃到苦頭，謝金河認為台灣的企業在中國未來恐怕壓力會更大，「這次郭董遠離政治漩渦是好事，未來重返本業，想想鴻海的大未來，也許是郭董更實在的任務！」