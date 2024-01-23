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中國不排除終止ECFA！謝金河：有關產業恐長年陷價格殺戮

▲中國在選前警告不排除終止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的可能。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國在選前警告不排除終止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的可能。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣總統及國會大選落幕後，與中國的關係將如何發展也成為外界關注焦點，尤其是先前北京就曾警告不排除終止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的可能性。對此，財訊傳媒董事長謝金河22日也在社群媒體上示警，與ECFA連結的產業，可能會有很長一段時間陷入與中國公司的產能競爭和價格殺戮中。

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謝金河今透過臉書表示，去年鴻海集團創辦人郭台銘積極連署參選，但在中國的富士康卻突然遭官方查稅，《央視》更警告「離婚、分手是要付出代價的」，如今看來誠如力成科技董事長蔡篤恭所言，景氣降溫，只要靠中國的公司都很慘，「這次和ECFA連結的產業，可能會有很多年陷在產能與價格殺戮中不可自拔！」

▲鴻海創辦人郭台銘稱，今天有重量級不速之客前來。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲台灣總統大選前，鴻海面臨查稅壓力，郭台銘後又退出選舉。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
謝金河形容這是「算總帳的時刻」，他提到目前除了台商以外，美國跨國企業以及科技七雄也受到衝擊，後者包含了蘋果、微軟、Google、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta等大公司，「第一個現象是這次微軟市值超過蘋果，除了AI的題材，蘋果在中國本地的智慧手機市場正受到本土的Oppo，Vivo，華為，榮耀，小米的蠶食鯨吞，這幾家公司的市佔率都拉近與蘋果的距離。」

謝金河指出，中國很多公部門及國企也開始限制上班不得帶iPhone，增加使用手機的不方便性，「這些年，蘋果雖努力移轉供應鏈到印度，中國則強力扶持像立訊的供應鏈，但蘋果在不知不覺中也落入『離婚要代價』的陷阱。儘管蘋果執行長庫克（im Cook）努力和中國博感情，但似乎沒有得到預期效果。」

他接著提到，反觀科技七雄中過去一年市值大增的，絕大多數都是市場不在中國的企業，要不然就是受到中國限制的企業，「像是微軟、Google、Meta、亞馬遜，只有黃仁勳的輝達是例外，而蘋果、特斯拉都開始嘗到苦頭，中國比亞迪超車特斯拉，已經讓馬斯克難以招架！現在Tesla市值距巔峰時期的1.243兆美元已經腰斬，而蘋果市值到3兆美元，也到了瓶頸。」

過去美國跨國企業征戰全球、攻無不克，如今則在中國吃到苦頭，謝金河認為台灣的企業在中國未來恐怕壓力會更大，「這次郭董遠離政治漩渦是好事，未來重返本業，想想鴻海的大未來，也許是郭董更實在的任務！」

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