濟州島慘淪「韓版墾丁」？砍住宿費本國人也不想去　業績慘跌四成

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附近的一間公寓飯店職員透露，現在的觀光客和以前比沒有那麼多，「在新冠疫情爆發前，觀光客多到擠得水泄不通，但現在沒有人了。」一旁的咖啡廳職員也表示，「去年開始遊客大幅減少，銷售額減少了40%左右。」
據濟州觀光協會透露，去年造訪濟州島的觀光客累計1334萬3800人，與2022年相比，下降了4%左右，特別是國內遊客減少了8.2%。濟州島的民宿、餐廳和咖啡廳業者十分有感，認為遊客和銷售額都比之前減少了30%至40%左右。
位於韓國「國境之南」的觀光勝地濟州島的名聲正在動搖。有旅行業者表示，最近來到濟州島的國內遊客多半不是家庭旅行或個人旅行，而是學校畢業旅行或企業與組織參訪的團客，而這種類型的遊客大多只會在飯店附近逛，因此業者對於業績下滑會特別有感。
有民宿業者表示，從去年夏天開始，遊客就逐漸減少，即使大幅調降住宿費，將費用減少至比疫情期間還要低，也無法成功吸引顧客回流，「隨著抵達濟州島的航班減少、機票變得更貴，觀光客也都不來了。」據悉，自從去年海外旅行需求劇增之後，韓國的航空公司大幅減少了國內航班座位，有聯航甚至在去年上半年將國內航班座位減少約120萬個，卻將飛往日本等國際航班的座位從5000個增加到50萬個。
另外讓旅宿業者如此有感的原因，與疫情期間民宿、飯店如雨後春筍般設立有關。疫情期間吸收了大批遊客的觀光紅利，旅客蜂擁而至，業者在短時間內新開民宿、飯店，在新冠肺炎疫情爆發前的2019年12月，濟州島內的住宿設施為5600多間，到了去年6月，已經增加到超過7000間，在4年的時間裡足足成長了25%，處於供過於求的狀態。
不僅是旅宿業者，租車業者也感受到了濟州島旅遊業的慘澹。有業者透露，隨著新冠疫情期間的需求增加，每輛車的租金調漲到10至12萬韓元，儘管有遊客不滿直罵「宰客」、「暴利」，但因為當時觀光客瘋狂湧入，無車可借是常有的事，業者還必須從韓國本土調來車輛供顧客租用，但現在顧客減少，即便調降租車費用，業績還是無法恢復到去年的一半。
有旅遊業界分析指出，海外旅行需求增加的同時，疫情期間過度收取費用使得旅費高昂成為濟州島觀光的致命傷。濟州島的平均旅費為52.8萬韓元，比起韓國國內所有觀光勝地的平均旅費33.9萬韓元還要高出1.52倍，使得如今重視高CP值的年輕世代對於濟州島的高昂物價感到卻步，寧可多花點錢去海外旅遊。
另外，疫情期間民宿、飯店、咖啡廳、餐廳如雨後春筍般出現，導致當地自然生態景觀被破壞，使得當地的魅力消失，使得旅客十分驚訝，直呼「10年前看到的風景完全消失了，怎麼不好好管理。」