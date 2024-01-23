報復性轉職潮啟動！879萬人年後想跳槽、續創新高 7成4已投履歷
「龍年」農曆年進入倒數階段，勞工朋友們準備換工作了嗎？是否因全面性邊境解封，還有景氣復甦，即將展開跳槽計畫？人力銀行今（23）日公布「龍年新春轉職潮與國外工作計畫調查」，發現有9成5的上班族，想在年後轉職，續創15年以來新高，且有7成4已經開始投履歷、找工作。
記者李琦瑋／台北報導
根據yes123求職網調查顯示，有高達94.7%的上班族透露，在龍年農曆年後「會想換工作」，比例不但高於去年的94.2%，以及前年的93.6%，更續創15年以來新高。若以「全體受僱就業者」928.6萬人估算，潛在的「年後跳槽族」大約有879萬人。
在這群年後有轉職意願的人當中，「付諸行動」早就在投遞履歷的，又佔了多少比例？調查顯示，合計有74.2%透露「已經開始找工作」，進度又分成38%屬於「尚未獲得面試機會」、23.9%屬於「獲得面試機會」、12.3%屬於「獲得錄取通知」。
對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前5名依序為「不滿意薪水」（62.3%）、「覺得現在的公司發展沒前景」（46.7%）、「沒有升遷機會」（45.8%），以及「工作沒有發揮空間」（35%）、「不喜歡現有的工作內容」（34%）。
在年後轉職原因的第6到第10名部分，又分別是「公司福利不好」（32.7%）、「擔心年終獎金或分紅太少」（24.7%）、「擔心公司倒閉或被合併」（23.8%），以及「工時太長」（22.7%）、「工作壓力太大」（21.6%）。