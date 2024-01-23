台積電10連霸！夢幻跳槽企業曝：這家傳產送金幣奪冠、長榮也進榜

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台塑集團員工只要滿5年，就贈24K紀念金幣，若以25歲進公司、65歲退休計算，合計可領8枚金幣，以如今金價計算，總市值約28萬元；且自亞洲金融風暴後，連續14年調薪，中秋及端午更發放半個月獎金，還補助員工換購電動機車等，福利羨煞上班族。
機師工會長榮分會昨天取得罷工權，擬於春節前後罷工，但長榮集團仍被選為「傳統產業」夢幻轉職企業第3名，今年長榮航空大手筆發出6個月年終獎金，並加薪5000元，且包括子公司航勤、空廚、倉儲及航太都是6個月，創下歷史新高；長榮海運平均也在6個月水準，考績好的員工會再往上加，且去年獲利好，員工分紅上看6萬元。
針對「高科技產業」方面，在可複選狀況下，最嚮往進入的前5名，分別是「台積電」（48.9%）、「中華電信」（42.9%）、「鴻海」（35.6%），以及「聯發科」（26.2%）、「華碩」（25.2%）。6到10名分別為「大立光」（24.3%）、「台達電」（20.7%）、「聯電」（16.3%），以及「宏碁」（15.5%）、「日月光」（14.6%）。
台積電有台灣護國神山之稱，是許多科技人搶進的龍頭企業，年薪高、福利佳，員工平均薪酬屢創新高，新鮮人年薪百萬不是夢，順利取得「高科技產業」組的10連霸！
至於「金融產業」部分，在可複選狀況下，大家最嚮往進入的前5名，分別是「國泰金」（31.5%）、「富邦金」（30.7%）、「中信金」（29.8%），以及「玉山金」（28.6%）、「台灣金控」（23.1%）。6到10名則為「第一金」（22.1%）、「合庫金」（20.8%）、「兆豐金」（19.7%），以及「台新金」（19%）、「元大金」（17.9%）。
國泰金去年年終平均每人6個月，最高上看10個月，今年開春又宣布，將徵才逾7000職缺，詢問度最高的3大儲備幹部計畫，總計招募45名海內外優秀人才，凡過關斬將被錄用並通過考核者，首年皆享年薪百萬；另外，國泰金也提供生育津貼、新手爸媽課程、子女獎助學金等多樣福利政策。
yes123求職網指出，綜觀以上3大排行榜，其中「台塑集團」自2020年後，於「傳統產業」組重返第1名；另外「國泰金」自2021年後，也在「金融產業」組再次奪冠。