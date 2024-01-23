UBA賽事精華／世新、文化同日雙位數大勝　清華、臺大為保級憂

我是廣告 請繼續往下閱讀
世新開季9戰場均120.6分、失58.6，每場淨贏62.0分，續寫隊史新猷，但賽後先被罰跑、再精神話，主因是世新雖大勝，得分較賽前設定的120分，少拿17分，且被臺科三分球16投中4，一樣未達標，因賽前設定，不可給臺科投進任何三分球。
世新教練團所以把門檻設這麼高，因昨天臺科首戰文化，全場只得20分，UBA女一級史上第4低，最終20：86輸球，三分球17投0中，一球未進，狀況似不理想，但沒想到今天臺科放開打，上半場就得23分，第三節20，追平昨天對文化的全場總得分，末節再添9分，三分球則是第一、四節各進1球，第三節2枚，16投中4，甚至比世新21投中4還準。
🏀臺科晉級六強拉警報
臺科本階段2連敗，累計5勝4敗，陳佳妤三分球5勝2敗拿11分，王禹雯4投中1得12分，王詩涵9分2籃板，艾郁婕8分6籃板，23、24日最後兩戰依序對北市大、佛光，起碼得拿1勝，才有機會連3季晉六強。
🏀文化得分后郭虹廷再飆31分
文化第一節19：21落後，第二節回敬26：17後上半場45：38超車，且再不回頭，最終18分勝出；原暫居大會得分、籃板雙冠的文化大三中鋒郭虹廷，此役再飆31分，含2記三分球，本階段連2天拿31分，開季9戰都上雙，也是4度破30分，迄今場均29.4，得分后已十拿九穩。
但此役郭虹廷只抓6籃板，場均掉至12.6，被今天對臺大搶下19籃板的清華張聿敏超越，她目前場均12.9，郭虹廷說，文化重拿冠軍，比個人獎重要很多，預賽末兩役23、24日依序對佛光、世新，瞄準再贏，擴大至11連勝，也是連兩年排預賽第一。
🏀清華、臺大拚保級
清華中止開季苦澀的8連敗，開胡首勝，與臺大目前同為1勝8敗，兩隊都有降級危機，也雙雙有保級機會，23、24日最後兩戰，清華依序對臺體、北護，這兩隊也是1勝8敗，臺大最後兩戰則逢地主屏東美和科大、臺北大學，美和目前4勝5敗、北大2勝7敗，臺大難度略高。
清華、臺大未來2連戰，2連勝篤定保級，1勝1敗還有機會，2連敗最終1勝10敗作收，大抵降級。