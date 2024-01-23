美股齊收漲！道指首破38000點大關 標普再創歷史新高
美國股市週一收漲，延續上週漲勢，不只標準普爾500指數收盤再創歷史新高，道瓊工業指數也首次突破38000點大關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
22日收盤，美股道瓊指數上漲138.01點，或0.36%，收38001.81點；標普500指數上漲10.62點，或0.22%，收 4850.43點；那斯達克綜合指數上漲49.32點，或0.32%，收15360.29點；費城半導體指數上漲10.95點，或0.25%，收4386.60點。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，華爾街的實力取決於聯準會（Fed）是否成功實現軟著陸，為經濟及通膨降溫，同時避免經濟衰退。
依據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，交易員預計聯準會3月降息的可能性約為40%，比起一週前的近81%相比急劇下降；相對的，聯準會維持利率穩定的可能性則接近58%，高於一週前的19%。
報導提到，投資者將密切關注本週公布的一系列經濟報告，包括第4季國內生產毛額（GDP）以及聯準會最偏好的通膨指標-12月個人消費支出（PCE）物價指數。這2份報告將有助於外界塑造聯準會未來貨幣政策走向。