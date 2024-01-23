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入冬最強寒流襲台！玉山、陽明山下雪了　「3縣市8校」今放低溫假

▲入冬最強寒流來襲，玉山昨夜下雪了！清晨積雪1至2公分，不少民眾上山追雪成功。（圖/中央氣象署提供）
▲入冬最強寒流來襲，玉山昨夜下雪了！清晨積雪1至2公分，不少民眾上山追雪成功。（圖/中央氣象署提供）

記者張嘉哲/綜合報導

寒流發威全台極冷！中央氣象署清晨針對20縣市發布低溫特報，根據觀測，今（23）日清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的4.7度。然而在昨天，就有不少人上山追雪，繼昨晚馬祖下起冰霰，玉山昨夜、陽明山清晨也降下白雪，現場民眾超級興奮追雪成功。而氣象署表示，今天清晨和週三清晨是這波寒流最冷時間，民眾外出一定要記得注意保暖。而也因為低溫關係，今天包括台北市、桃園市、新竹縣轄內共8所學校決定明天停止上課。

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▲寒流、冷氣團、天氣配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲入冬最強寒流發威！今天至明天清晨是寒流影響最劇烈的時刻，民眾外出一定要記得做好保暖。（圖／記者陳明安攝）
氣象專家吳德榮表示，今天寒流籠罩，中部以北及東半部有局部雨，南部偶有局部少量降雨的機率，天氣極度濕冷；各地區氣溫，北部5至9度，中部5至13度，南部8至19度，東部7至18度；週三至週四晨東半部偶有局部短暫雨，西半部漸轉「乾冷」，但是平地仍有5度左右的最低氣溫，民眾還是要注意保暖問題。

吳德榮說，週四白天起至週六日「寒流」漸減弱、氣溫逐日回升，大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，下週日、一有一小股東北風，大台北及東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫稍降，其他地區影響很小。

▲寒流低溫0.2度，陽明山下雪了！鞍部氣象站今（23）晨6時許開始降雪，累積雪量約1公分。（圖／氣象署提供）
▲寒流低溫0.2度，陽明山下雪了！鞍部氣象站今（23）晨6時許開始降雪，累積雪量約1公分。（圖／氣象署提供）
而由於天氣寒冷，加上濕度夠，繼昨晚馬祖下起冰霰後，氣象署也透露，今天清晨鞍部氣象站先是下雪及冰霰，凌晨3時許氣溫約0.6度，觀測到「雨夾雪」；凌晨5時16分，測得目前本日最低溫0.1度，至上午6時氣溫為0.2度，仍是「雨夾雪」但雨勢漸歇，累積雪量約1公分；而玉山昨夜也降雪1至2公分，上午7時天氣轉為濃霧型態，不少人上山追雪成功相當興奮。

氣象署說明，寒流到來加上由於水氣充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，基本上都有降雪機會，包括大屯山、七星山、太平山、拉拉山、合歡山等。

▲玉山昨夜也下雪了！（圖/氣象署提供）
▲玉山也下雪了！昨夜積雪1至2公分，上午7時天氣轉為濃霧型態，不少人上山追雪成功相當興奮。（圖/氣象署提供）
中央氣象署清晨也針對全台20縣市發布低溫特報：

🟡【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣有2度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

🟡【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲中央氣象署清晨針對全台20縣市發布低溫特報，民眾外出一定要注意保暖。（圖/中央氣象署提供）
▲中央氣象署清晨針對全台20縣市發布低溫特報，民眾外出一定要注意保暖。（圖/中央氣象署提供）
而今天低溫全台灣也有3縣市總共8個學校放低溫假：

【台北市】

🟡陽明山國小

陽明山國小率先決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，1月23日與1月24日停課兩天。

🟡湖田實驗國小

北市最高海拔最高的學校湖田實驗國小宣布，今天放低溫假一天。

【桃園市】

🟡復興區三光國小、高義國小

桃園市教育局宣布，復興區三光國小、高義國小的幼兒課後留園已決定在今明2天停課。

【新竹縣】

🟡尖石鄉新光國小、秀巒國小、玉峰國小、石磊國小

新竹縣政府表示，尖石鄉玉峰村、秀巒村23日清晨氣溫預估達0度以下，且降雨機率高，恐致路面結冰，為維護學童安全，新光、秀巒、玉峰及石磊4所國小，23日停課1天。

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