入冬最強寒流襲台！玉山、陽明山下雪了　「3縣市8校」今放低溫假

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吳德榮說，週四白天起至週六日「寒流」漸減弱、氣溫逐日回升，大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，下週日、一有一小股東北風，大台北及東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫稍降，其他地區影響很小。
而由於天氣寒冷，加上濕度夠，繼昨晚馬祖下起冰霰後，氣象署也透露，今天清晨鞍部氣象站先是下雪及冰霰，凌晨3時許氣溫約0.6度，觀測到「雨夾雪」；凌晨5時16分，測得目前本日最低溫0.1度，至上午6時氣溫為0.2度，仍是「雨夾雪」但雨勢漸歇，累積雪量約1公分；而玉山昨夜也降雪1至2公分，上午7時天氣轉為濃霧型態，不少人上山追雪成功相當興奮。
氣象署說明，寒流到來加上由於水氣充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，基本上都有降雪機會，包括大屯山、七星山、太平山、拉拉山、合歡山等。
中央氣象署清晨也針對全台20縣市發布低溫特報：
🟡【橙色燈號（非常寒冷）】
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，連江縣有2度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
🟡【黃色燈號（寒冷）】
南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
而今天低溫全台灣也有3縣市總共8個學校放低溫假：
【台北市】
🟡陽明山國小
陽明山國小率先決議，寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，1月23日與1月24日停課兩天。
🟡湖田實驗國小
北市最高海拔最高的學校湖田實驗國小宣布，今天放低溫假一天。
【桃園市】
🟡復興區三光國小、高義國小
桃園市教育局宣布，復興區三光國小、高義國小的幼兒課後留園已決定在今明2天停課。
【新竹縣】
🟡尖石鄉新光國小、秀巒國小、玉峰國小、石磊國小
新竹縣政府表示，尖石鄉玉峰村、秀巒村23日清晨氣溫預估達0度以下，且降雨機率高，恐致路面結冰，為維護學童安全，新光、秀巒、玉峰及石磊4所國小，23日停課1天。