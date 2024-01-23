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NBA／老鷹Murray交易案有進展！曝不想要湖人DLo、尋找第三方接手

▲湖人對於交易亞特蘭大老鷹Dejounte Murray十分感興趣，將他視為潛在交易目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人對於交易亞特蘭大老鷹Dejounte Murray十分感興趣，將他視為潛在交易目標。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯湖人與亞特蘭大老鷹，今（23）日傳出對於交易Dejounte Murray似乎出現曙光，雙方對於交易內容討論已有實質性進展。據傳湖人還是不願意動Austin Reaves，不過願意將D'Angelo Russell交易出去，但老鷹似乎對於DLo不太感興趣，正在尋求第三方的接手。

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根據NBA《The Athletic》的名記Shams Charania報導，湖人隊和老鷹隊在幾周前就對於Dejounte Murray的交易，進行了相當熱烈的對話。湖人隊願意給出D'Angelo Russell，但老鷹隊似乎對於DLO不太感興趣，希望能找到第三支球隊參與交易並接收他。而雙方具體交易包裹也曝光，湖人預計將以D'Angelo Russell作為核心籌碼，加上2029年首輪籤，外帶一個選秀互換權，若是有合適的球隊願意接手D'Angelo Russell，老鷹同時又能獲得一份不錯的到期合約，或許交易就會成行。

下個賽季D'Angelo Russell的合約，將擁有約1860萬美元的球員選項，雖然不確定DLo會不會跳出合約，到自由市場試水溫，但是若最終他選擇執行球員選項，對於老鷹而言也是不樂見的。老鷹隊目前更傾向能夠換到一份不錯的到期合約，並藉此獲得更多的財務靈活性，以便替未來重新規劃陣容。

D'Angelo Russell本賽季共出戰40場比賽，場均得到16.3分、2.7籃板和6.1助攻，近5場比賽他的狀態相當優異，當中共有4場比賽得分破20分大關，幫助湖人拿到3勝2敗。但是湖人的最終目標仍舊是奪冠，本賽季湖人目前22勝22敗的戰績，在西區僅排第9，或許陣容必須有所變動、讓球隊產生不同的化學變化，才有機會登頂。

D'Angelo Russell上個賽季季後賽，表現並不算太理想，16場比賽場均僅貢獻13.3分、4.6籃板。
至於另一名主角Dejounte Murray，本賽季目前為止共替老鷹出戰42場比賽，場均貢獻21.1分、4.9籃板和5.0 助攻。Murray的合約將持續到2026-27賽季，這意味著得到他的球隊，可以在未來兩三年內，圍繞他作為戰術核心。

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