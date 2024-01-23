NBA／老鷹Murray交易案有進展！曝不想要湖人DLo、尋找第三方接手

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下個賽季D'Angelo Russell的合約，將擁有約1860萬美元的球員選項，雖然不確定DLo會不會跳出合約，到自由市場試水溫，但是若最終他選擇執行球員選項，對於老鷹而言也是不樂見的。老鷹隊目前更傾向能夠換到一份不錯的到期合約，並藉此獲得更多的財務靈活性，以便替未來重新規劃陣容。
D'Angelo Russell本賽季共出戰40場比賽，場均得到16.3分、2.7籃板和6.1助攻，近5場比賽他的狀態相當優異，當中共有4場比賽得分破20分大關，幫助湖人拿到3勝2敗。但是湖人的最終目標仍舊是奪冠，本賽季湖人目前22勝22敗的戰績，在西區僅排第9，或許陣容必須有所變動、讓球隊產生不同的化學變化，才有機會登頂。
D'Angelo Russell上個賽季季後賽，表現並不算太理想，16場比賽場均僅貢獻13.3分、4.6籃板。
至於另一名主角Dejounte Murray，本賽季目前為止共替老鷹出戰42場比賽，場均貢獻21.1分、4.9籃板和5.0 助攻。Murray的合約將持續到2026-27賽季，這意味著得到他的球隊，可以在未來兩三年內，圍繞他作為戰術核心。
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