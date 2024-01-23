伊朗與巴基斯坦互轟引國際關注　「中國製」防空系統被質疑沒路用

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報導舉例稱，2019年2月印度空軍曾派多架戰機飛進巴國西北城市巴拉克特（Balakot），轟炸恐怖組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）的訓練營地，當時巴基斯坦空軍未能在合理時間內回應；3年後，印度布拉莫斯飛彈（Brahmos）在2022年3月誤入巴基斯坦境內，巴國防空系統也未能予以攔截；而上週伊朗空襲「正義之軍」位於俾路支省的訓練基地，巴基斯坦與三鄰國（阿富汗、伊朗、印度）交界的空域都遭到侵入。
諷刺的是，巴基斯坦2023-24年度的國防預算，還比前一年度增加19.5%，達到1.8兆巴基斯坦盧比（PKR），其中空軍預算就占3686億盧比，多數防空裝備和系統都是向中國購買或貸款。巴國近幾年陸續讓中國的LY-80 LOMADs（中近程防空系統）、「紅旗-9」防空系統加入服役，但目前看來成效不彰。
報導也提到，巴基斯坦空軍決定在12年之內淘汰4架中國製造、配備AESA雷達的「ZDK-03」空中預警機，理由是「性能不佳」引發顧慮。要解釋上述這些情況，要麼是這些軍事資產沒被妥善維護而故障，要麼是它們的設計遠沒有製造商所說的那麼有功用，或者是由未經專業軍事培訓的官員來管理。這些將促使巴方將目光投向中國裝備以外的領域，投入更多資源來保護其邊境，巴國恐須重新、全面檢視其空防戰略。