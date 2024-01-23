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伊朗與巴基斯坦互轟引國際關注　「中國製」防空系統被質疑沒路用

▲伊朗1月中旬對巴基斯坦境內的恐怖組織發起空襲，一度引起2國關係緊張，但也再次凸顯巴國防空系統的脆弱性。圖為當地報章報導該次事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗1月中旬對巴基斯坦境內的恐怖組織發起空襲，一度引起2國關係緊張，但也再次凸顯巴國防空系統的脆弱性。圖為當地報章報導該次事件。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

伊朗上週向巴基斯坦俾路支省 （Balochistan）的武裝恐怖組織「正義之軍」（Jaish al-Adl），發起飛彈和無人機空襲，引發巴國不滿，並對伊朗進行軍事打擊，還以顏色，2國關係一度緊張，後來幸而趨緩，雙方正努力修復關係，伊朗外交部長計畫下週出訪巴基斯坦。然而有印度媒體指出，此事也凸顯巴基斯坦的軍事漏洞，包括對中國製造的防空系統之有效性質疑。

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根據印媒《Sunday Guardian》《India Defence》報導，儘管巴基斯坦聲稱擁有許多斥巨資購買的防空資產，但這些防禦系統（大部分來自中國）未能保護巴基斯坦領空，此次伊朗無人機襲擊又充分暴露了巴基斯坦的弱點，讓人質疑巴基斯坦對外國技術的依賴，並凸顯對其防空計畫進行戰略審查的必要性，包含中國製造的HQ-9防空系統。

報導舉例稱，2019年2月印度空軍曾派多架戰機飛進巴國西北城市巴拉克特（Balakot），轟炸恐怖組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）的訓練營地，當時巴基斯坦空軍未能在合理時間內回應；3年後，印度布拉莫斯飛彈（Brahmos）在2022年3月誤入巴基斯坦境內，巴國防空系統也未能予以攔截；而上週伊朗空襲「正義之軍」位於俾路支省的訓練基地，巴基斯坦與三鄰國（阿富汗、伊朗、印度）交界的空域都遭到侵入。

諷刺的是，巴基斯坦2023-24年度的國防預算，還比前一年度增加19.5%，達到1.8兆巴基斯坦盧比（PKR），其中空軍預算就占3686億盧比，多數防空裝備和系統都是向中國購買或貸款。巴國近幾年陸續讓中國的LY-80 LOMADs（中近程防空系統）、「紅旗-9」防空系統加入服役，但目前看來成效不彰。

報導也提到，巴基斯坦空軍決定在12年之內淘汰4架中國製造、配備AESA雷達的「ZDK-03」空中預警機，理由是「性能不佳」引發顧慮。要解釋上述這些情況，要麼是這些軍事資產沒被妥善維護而故障，要麼是它們的設計遠沒有製造商所說的那麼有功用，或者是由未經專業軍事培訓的官員來管理。這些將促使巴方將目光投向中國裝備以外的領域，投入更多資源來保護其邊境，巴國恐須重新、全面檢視其空防戰略。

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