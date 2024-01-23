陽明山睽違3年下雪！大學生衝上山打雪仗 積雪預估「可達5公分」
2024年首波寒流就急凍全台，今（23）日陽明山在氣溫、水氣條件充足的情況下也降下白雪，文化大學大氣系教授周昆炫指出，陽明山國家公園轄區內的七星山在今日凌晨1、2點就出現降雪，文化大學大氣系學生也在凌晨3點多起登賞雪，截至今早積雪達2公分，未來1天半還有利降雪持續，七星山最高積雪量預估可達5公分。
記者張志浩／綜合報導
周昆炫接受《NOWnews》採訪時提及，七星山在昨（22）日深夜過後，環境大致維持在氣溫攝氏0度、時雨量1毫米，寒流的低溫搭配華南雲雨區帶來的中高層水氣，替北台灣高山帶來良好的降雪條件，目前陽明山上的降雪情況持續中，民眾想追雪可儘早上山，但仍要注意安全。
周昆炫指出，以目前的情況來看，陽明山在未來1天至1天半仍有利降雪，預估最高的積雪高度可達到5公分高，陽明山前一次降雪是在2021年下在鞍部，再往前推則是2016年霸王級寒流來襲時，降雪最為明顯。
周昆炫也分享，目前白雪已經持續落下，若想拍攝雪白的山景，建議往高山平原地區移動，例如七星公園、風櫃嘴、石梯領，或從大屯主峰連峰步道上山，整體雪景更美，但民眾務必留意自身安全，注意地滑、保暖。
中央氣象署則示警，寒流來襲，各地天氣非常寒冷，北台灣全天不超過攝氏10度，且北部及東北部地區有雨，基隆北海岸、東北部及大台北地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部、東部及東南部地區有局部短暫雨，體感相當濕冷。