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年終紅包投資術！專家建議先理債再理財　並掌握「3好」原則　

▲對於上班族來說，每年的農曆年前最期待的莫過於年終獎金發放，但在年終入帳高興之餘，更要聰明規劃，專家建議掌握「3好」原則，並記得先「理債」再「理財」。（圖／記者顏真真攝）
▲對於上班族來說，每年的農曆年前最期待的莫過於年終獎金發放，但在年終入帳高興之餘，更要聰明規劃，專家建議掌握「3好」原則，並記得先「理債」再「理財」。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

對於上班族來說，每年農曆年前最期待的莫過於年終獎金發放，根據2023年12月人力銀行最新發佈調查，今年年終獎金基數平均大約1.32個月，是近6年次高，連3年反彈，可以說是正式走出疫情衝擊陰霾。雖然年終獎金發放基數有提高，專家也提醒，年終入帳高興之餘，更要聰明規劃，尤其全球央行在前兩年升息下，舉債所付出的利息要比過去幾年高出許多，掌握先「理債」再「理財」的順序。若想讓年終獎金發揮最大效用？建議採取「3好」原則，即「好easy理債」、「好輕鬆理帳」、「好簡單理財」。

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在「好easy理債」部分，一般家庭通常都會有每月固定的支出與貸款，安泰銀行建議，拿到年終獎金後，應先償還債務，以降低利息支出。如果有多筆債務要做還款的話，還款的順序，可從高利率的負債優先還起或是利率差不多但本金剩餘多寡來評估還款順序。例如車貸或信貸的利率是6%至8%、而房貸的利率是2%左右，車貸、信貸的償還順位就高於房貸，但也要留意剩下的本金與利息，若是本金較高但利率相差不大，可為了降低還款的壓力，故先償還本金較高、並會產生更多利息支出的負債為優先。

至於「好輕鬆理帳」方面，安泰銀行提醒，在扣除掉必要開銷與貸款支出後，可以先提撥一筆預備金到存款帳戶做為儲蓄，用來避免未來支出如果過大時，可當作緊急預備金的支應。最後剩餘資金再依比例分配到理財投資。近2年來通膨不斷上升，只靠儲蓄滾利息可能無法支應通膨上升的購買力侵蝕，民眾應提早學習並且進行投資就顯得相當重要，因此，第三原則「好簡單理財」更要及早去實行。

對於「好簡單理財」部分，安泰銀行則建議，民眾透過理財工具來幫年終獎金加值，避免獎金「悄悄溜走」，才不會白白浪費辛苦一年的犒賞獎金。而如果民眾本身沒有債務，或是理債之後並扣除相關固定開支後還有餘裕，就可以把年終拿來做投資，再依據自身風險屬性及短、中、長理財目標，妥善運用年終獎金進行完善的資金規劃，讓自己的財富能有最大化的機會。

安泰銀行理財產品部協理陳昱亨指出，在美國歷經近2年升息後，預計聯準會今年將會啟動降息，而在降息前市場利率會維持一段時間的利率高原期，此時布局債券依照歷史統計資料顯示報酬率相當亮眼，尤其偏好固定收益的投資人，建議投資人可適度挑選評級較高的債券，固定領年化4%至5%的配息，且目前到期殖利率普遍都有5%以上水準，不論美國今年經濟是軟著陸亦或衰退，投資級債券相對可以提供給民眾固定配息，且一旦聯準會啟動降息，還有機會賺取資本利得。

此外，也可善用銀行推出的手續費申購優惠。以安泰銀行來說，新推出的海外債網路銀行及行動銀行App交易平台，降低小資族投資債券的門檻，最低只要1000美元即可申購，至今年底還有4折申購手續費折扣，特定小額債券更享零手續費優惠。

同時，對於理財較為保守的民眾，不論是將年終獎金中準備一部分做為緊急預備金，或者習慣將年終獎金存放於存款帳戶理財者，安泰銀行建議也要善用於存款專案來養大一年一次的年終獎金。

國內不少銀行年前也祭出新台幣存款優惠，包括王道銀行、聯邦銀行、將來銀行、新光銀行等都有推出新台幣活儲或活存專案，其中聯邦銀行New New Bank數位帳戶「台幣活儲最高8%」。另外，安泰銀行也推新台幣1個月定存續期加碼送專案，至今年3月29日止，民眾臨櫃承做新資金新台幣3萬元起，且約定續存5次，即可享月月利率步步高昇最高2%優惠利率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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