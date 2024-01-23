年終紅包投資術！專家建議先理債再理財　並掌握「3好」原則　

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至於「好輕鬆理帳」方面，安泰銀行提醒，在扣除掉必要開銷與貸款支出後，可以先提撥一筆預備金到存款帳戶做為儲蓄，用來避免未來支出如果過大時，可當作緊急預備金的支應。最後剩餘資金再依比例分配到理財投資。近2年來通膨不斷上升，只靠儲蓄滾利息可能無法支應通膨上升的購買力侵蝕，民眾應提早學習並且進行投資就顯得相當重要，因此，第三原則「好簡單理財」更要及早去實行。
對於「好簡單理財」部分，安泰銀行則建議，民眾透過理財工具來幫年終獎金加值，避免獎金「悄悄溜走」，才不會白白浪費辛苦一年的犒賞獎金。而如果民眾本身沒有債務，或是理債之後並扣除相關固定開支後還有餘裕，就可以把年終拿來做投資，再依據自身風險屬性及短、中、長理財目標，妥善運用年終獎金進行完善的資金規劃，讓自己的財富能有最大化的機會。
安泰銀行理財產品部協理陳昱亨指出，在美國歷經近2年升息後，預計聯準會今年將會啟動降息，而在降息前市場利率會維持一段時間的利率高原期，此時布局債券依照歷史統計資料顯示報酬率相當亮眼，尤其偏好固定收益的投資人，建議投資人可適度挑選評級較高的債券，固定領年化4%至5%的配息，且目前到期殖利率普遍都有5%以上水準，不論美國今年經濟是軟著陸亦或衰退，投資級債券相對可以提供給民眾固定配息，且一旦聯準會啟動降息，還有機會賺取資本利得。
此外，也可善用銀行推出的手續費申購優惠。以安泰銀行來說，新推出的海外債網路銀行及行動銀行App交易平台，降低小資族投資債券的門檻，最低只要1000美元即可申購，至今年底還有4折申購手續費折扣，特定小額債券更享零手續費優惠。
同時，對於理財較為保守的民眾，不論是將年終獎金中準備一部分做為緊急預備金，或者習慣將年終獎金存放於存款帳戶理財者，安泰銀行建議也要善用於存款專案來養大一年一次的年終獎金。
國內不少銀行年前也祭出新台幣存款優惠，包括王道銀行、聯邦銀行、將來銀行、新光銀行等都有推出新台幣活儲或活存專案，其中聯邦銀行New New Bank數位帳戶「台幣活儲最高8%」。另外，安泰銀行也推新台幣1個月定存續期加碼送專案，至今年3月29日止，民眾臨櫃承做新資金新台幣3萬元起，且約定續存5次，即可享月月利率步步高昇最高2%優惠利率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。