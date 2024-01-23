挑戰17900點關卡！台股早盤漲逾70點 AI概念股持續強攻
美股22日延續上漲態勢，標準普爾500指數再度創下歷史新高，道瓊工業指數更首次突破38000點。台北股市今（23）日開高走高，早盤漲逾70點，最高一度漲至17892點，挑戰17900關卡，漲幅約在0.5%左右；權值王台積電上漲3元，來到629元位置。今天AI概念股持續強攻、面板族群發威、電力孤應概念股紅通通。
記者鄭妤安／台北報導
美股週一四大指數齊漲，其中，道瓊工業指數上漲138.01點，或0.36%，收38001.81點；標普500指數上漲10.62點，或0.22%，收4850.43點；那斯達克綜合指數上漲49.32點，或0.32%，收15360.29點；費城半導體指數上漲10.95點，或0.25%，收4386.60點。
值得一提的是，台積電ADR逆勢下跌1.02%，收在113.03美元；AI晶片龍頭輝達收漲近0.3%，596.54美元，創下歷史新高。
台北股市今日開高走高，加權指數以17840點開出，早盤漲逾70點，最高一度漲至17892點，挑戰17900關卡，漲幅約在0.5%左右；晶圓代工龍頭、權值王台積電上漲3元至629元，漲幅約0.5%。
AI概念股持續強攻，緯穎、廣達、奇鋐、雙鴻齊揚：面板族群發威，友達、彩晶、群創勁揚3至6%；電力孤應概念股紅通通，雲豹、華城、加百裕、森崴能源、泓德漲約2至5%。