不斷更新／入冬最強寒流！全台停班停課最新通知　下雪山區一次看

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📍【台北市】
陽明山國小：寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園放「低溫假」，1月23日與1月24日停課兩天
湖田實驗國小：北市最高海拔最高的學校湖田實驗國小宣布，1月23日放低溫假一天。
📍【桃園市】
復興區三光國小、高義國小：桃園市教育局宣布，兩所國小已決定在1月23日與1月24日停課兩天；另外桃園拉拉山因降雪，今早也緊急新增華陵里也是停班停課。
📍【新竹縣】
尖石鄉新光國小、秀巒國小、玉峰國小、石磊國小宣布照常上班、停止上課。
根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」表示，天災包含風災、水災、震災、土石流災害及其他災害，「低溫」並不在內。不過若因天氣過冷引發災害，有影響通行或上班上課安全有致災疑慮時，縣市政府則可自行裁定。
職安署呼籲，氣溫驟降時從事營造工程、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、外送及農、漁業等戶外作業，應使勞工穿戴防寒衣物、鞋、帽、手套等，且適度調整工作內容或建立規律休息時間表、採取健康管理措施。
📍【台北陽明山】：陽明山今晨6時也降下白雪，積雪已經達4.2公分，陽明山國家公園表示，今凌晨大屯山已有降雪情形，由於目前大屯山地區氣溫低溫且有風雨，麻煩要上山的大家務必注意安全；台北市政府已經啟動第一階段交通管制（陽金公路與百拉卡公路交叉口），進入管制點車輛務必加掛雪鏈才可通行。
📍【玉山】：玉山昨夜也降雪1至2公分，清晨溫度-4度，白雪紛飛宛如冰雪奇緣般，相當漂亮。
📍【南投合歡山】：凌晨開始下雪，武嶺與松雪樓上午已成為白色世界，積雪約2到3公分，停放在松雪樓前的車輛被白雪覆蓋。
📍【宜蘭太平山】：位在宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區今天凌晨開始下雪，太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，因遊樂區的聯外道路「宜專一線」已結冰，原定凌晨6時的開園時間延後，視路面剷冰作業進度機動調整開園時間。
📍【台中大雪山】：今天6時許也飄下2024年的第一場瑞雪，為維護遊客安全，大雪山目前路面有結冰跟積雪情形，預計於43k設置管制點（設置時間目前待現場勘查確認）請民眾上山記得加掛雪鍊，確保行車安全。
📍【桃園拉拉山】：清晨桃園拉拉山飄雪，拉拉山國家森林遊樂區臉書粉專，為了安全，車輛管制不能進入，所有車輛在區外停妥，遊客請徒步進入。
📍【新竹尖石鄉】：尖石鄉後山部分地區出現積雪3公分以上的情況，尖石鄉公所緊急宣布，鄉內包含玉峰村、秀巒村都已因降雪封閉道路，因路面結冰，呼籲遊客請勿上山、避免危險，鄉公所與橫山警分局已分別在鄉道竹60線5K處、那羅文化園區，以及竹60線與60-1線交叉路口宇老路段實施入山管制。
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