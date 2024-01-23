港恒生指數週一跌破1萬5、經濟零售差 分析：漸失「中介人」角色
踏入2024年不到1個月，香港恒生指數已失守15000點關口，22日最多跌514.53點至14794.16點，之後輕微反彈，收在14961點。有香港媒體統計，今年恒指開局走勢極差，月初就先連跌7個交易日，追平90年代金融風暴下的「7連挫」開局紀錄。有分析指出，香港已逐漸失去「中介人」角色，除非能重拾昔日的自由，否則短期內「回復風光無望」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，以香港零售商為例，過去1年，至少10多間大型連鎖企業部分或全線結業，大部分為外資，包括台灣茶飲店「珍煮丹」、運動服裝品牌Foot Locker、韓國美妝品牌ETUDE House、「澳門鉅記」餅家等。香港中文大學商學院榮譽教授李兆波認為，這反映出外資對香港市場正失去信心，香港亦逐漸喪失匯聚海內外品牌的「中介人」角色。
李兆波指出，現在遊客玩法不如以往，雖然赴港遊客數字乍看之下好像不錯，但當中很多都是不過夜，或是經由香港去其他地方，對經濟貢獻不多，只是過客，形容港府正處於困局，土地稅高昂令香港缺乏競爭力，但又要面對財赤問題。
至於香港市況是否還有救，李兆波認為，香港政治環境過於壓迫，目前從宏觀經濟的角度來看並無利可圖，估計短期內市況都會這麼差，除非恢復2019年前的中國及國際中介人角色，否則無論推出什麼救市措施，恐怕都於事無補。
香港財政司司長陳茂波表示，會繼續密切注視經濟情況的最新發展，在充分兼顧公共財政狀況下，盡力推出適當平衡的措施，致力保持香港的經濟活力，同時鞏固市民對經濟前景的信心。