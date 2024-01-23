MLB／洋基大物被譽為左打版「法官」！專家卻對他未來發展不樂觀
▲洋基大物Spencer Jones（左）曾是二刀流好手，並有左打版「法官」之稱。（圖／取自X）
記者陳品翔/綜合報導
2024-01-23 09:32:35
美國職棒MLB紐約洋基在2022年選秀會上，選進身高約198公分的大物外野手Spencer Jones，現年22歲的Jones過往曾是二刀流好手，但自從開了Tommy John手術過後，就放棄投手身分，轉職為全職野手。長打能力相當優異的Spencer Jones，也早已被許多紐媒拿來與Aaron Judge做比較，並有左打版「法官」之稱。不過如今大聯盟選秀專家Jim Callis卻表示，對於Spencer Jones在大聯盟未來的表現不太樂觀，認為他還有許多待進步之處。
Jim Callis日前接受美媒《EssentiallySports》訪問，點出在某些層面上，Spencer Jones仍然不夠成熟，若不盡快改善，可能會影響至他的大聯盟生涯。「我覺得我是少數不看好Spencer Jones的人，我知道還有非常多人，比我更喜歡Spencer Jones。他的長打能力不錯，可以大力揮擊、將球打得深遠，他擁有很好的前景，我只是不像其他人那麼喜歡他，我認為他仍然存在一些問題。」
「若Spencer Jones順利登上大聯盟，大聯盟球員在配球模式上對他狂塞內角球，而且是球速動輒高達97、98英哩的速球，他能夠迅速作出反應，並與之抗衡嗎？」Jim Callis說到。
而根據大聯盟官網指出，Spencer Jones的未來性相當令人期待，他也名列洋基隊百大新秀排行榜的榜首，是洋基農場重點栽培的對象。上個賽季Jones代表洋基2A薩默塞特愛國者隊出賽，在480個打席中擊出128支安打，當中有16發全壘打、66分打點，打擊率為.267。
紐約洋基在今年休賽季對於外野陣容大進補，除了透過與巨人交易得到巨砲Juan Soto、Trent Grisham，也自紅襪隊拿到了Alex Verdugo，深度相當足夠，洋基應也不會急於在新賽季，就把Spencer Jones拉上大聯盟舞台，而是讓他繼續待在小聯盟磨練。
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