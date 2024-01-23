寒流下雪！身分證對中「2、0」火鍋半價　海底撈、千葉火鍋85折

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迎接龍年「魚躍龍門」，金色三麥聯名嘉義老店林聰明沙鍋魚頭，在正宗濃郁鍋底中加入了 10% 金色三麥世界冠軍精釀啤酒，打造全新「沙鍋魚頭啤酒鍋」，滿滿砂鍋菜中再放入龍膽石斑魚頭、金色三麥招牌花枝丸等豐富配料，春節限定套餐創意年菜即日起開放預購；2月8日至2月25日，金色三麥全台門市限時開賣。
金色三麥本週還推出抗寒優惠，即日起至1月25日，出示身分證同時對中「2、0」內用指定火鍋半價，對中「2024」內用指定火鍋免費！提醒大家，每桌優惠乙鍋，優惠不併用；指定火鍋湯底為精選麻辣鍋、現釀啤酒海鮮鍋、蝦皇暹羅浴鍋、南洋風味叻沙鍋、酸菜白肉富貴鍋。
📌海底撈：全單「菜品85折」新莊宏匯店限定
海底撈新莊宏匯店推出限定優惠，即日起至2月8日，可享全單菜品折扣優惠，平日17:00前菜品85折、平日22:00後菜品88折。提醒大家，優惠僅限海底撈火鍋新莊宏匯店使用；週六、日及國定假日不適用。
📌千葉火鍋：一月壽星「用餐85折」
一月千葉火鍋當月一般壽星憑證件用餐，不分平假日、不分餐期、不限次數，天天用餐都可享85折優惠；若當月壽星持本人VIP享味卡，成人內用吃鍋，同樣不分平假日、不分餐期、不限次數，直接開吃「天天5折」優惠。提醒大家，新千葉火鍋-西門店、斗六店、介壽店，享千葉火鍋-大里店、大昌店不適用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！