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寒流下雪！身分證對中「2、0」火鍋半價　海底撈、千葉火鍋85折

▲寒流下雪！金色三麥春節聯名嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋；抗寒推出身分證優惠，對中「2、0」火鍋半價、對中「2024」免費！海底撈85折、千葉火鍋壽星用餐85折。（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB）
▲寒流下雪！金色三麥春節聯名嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋；抗寒推出身分證優惠，對中「2、0」火鍋半價、對中「2024」免費！海底撈85折、千葉火鍋壽星用餐85折。（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB）

記者蕭涵云/綜合報導

寒流下雪！今天起床真的感覺好冷喔，必須吃個熱呼呼的火鍋才有勁，金色三麥春節聯名嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋；還推出身分證優惠，對中「2、0」火鍋半價、對中「2024」火鍋免費！海底撈新莊宏匯店限定「菜品85折」、千葉火鍋一月壽星「用餐85折」，禦寒優惠一次告訴你。

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📌金色三麥x嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋　身分證對中「2、0」火鍋半價
迎接龍年「魚躍龍門」，金色三麥聯名嘉義老店林聰明沙鍋魚頭，在正宗濃郁鍋底中加入了 10% 金色三麥世界冠軍精釀啤酒，打造全新「沙鍋魚頭啤酒鍋」，滿滿砂鍋菜中再放入龍膽石斑魚頭、金色三麥招牌花枝丸等豐富配料，春節限定套餐創意年菜即日起開放預購；2月8日至2月25日，金色三麥全台門市限時開賣。

▲春節限定金色三麥x嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋，黑麥啤酒香雞腿、精釀啤酒蝦搭配經典炸物拼盤、松露野菇燉飯，中西合併創意年菜套餐，開放預購。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春節限定「魚躍龍門」，金色三麥x嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋討喜氣。（圖／記者蕭涵云攝）
金色三麥本週還推出抗寒優惠，即日起至1月25日，出示身分證同時對中「2、0」內用指定火鍋半價，對中「2024」內用指定火鍋免費！提醒大家，每桌優惠乙鍋，優惠不併用；指定火鍋湯底為精選麻辣鍋、現釀啤酒海鮮鍋、蝦皇暹羅浴鍋、南洋風味叻沙鍋、酸菜白肉富貴鍋。

▲春節限定金色三麥x嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋，黑麥啤酒香雞腿、精釀啤酒蝦搭配經典炸物拼盤、松露野菇燉飯，中西合併創意年菜套餐，開放預購。（圖／記者蕭涵云攝）
▲金色三麥推出聯名嘉義林聰明沙鍋魚頭啤酒鍋，搭配黑麥啤酒香雞腿、精釀啤酒蝦、經典炸物拼盤、松露野菇燉飯，中西合併創意年菜套餐，開放預購。（圖／記者蕭涵云攝）
📌海底撈：全單「菜品85折」新莊宏匯店限定
海底撈新莊宏匯店推出限定優惠，即日起至2月8日，可享全單菜品折扣優惠，平日17:00前菜品85折、平日22:00後菜品88折。提醒大家，優惠僅限海底撈火鍋新莊宏匯店使用；週六、日及國定假日不適用。

▲海底撈標榜24小時營業，是跨完年吃宵夜的好選擇。（圖／資料照，記者郭佩蓉攝）
▲海底撈菜色豐富，常因特殊服務掀起話題。（圖／資料照，記者郭佩蓉攝）
📌千葉火鍋：一月壽星「用餐85折」
一月千葉火鍋當月一般壽星憑證件用餐，不分平假日、不分餐期、不限次數，天天用餐都可享85折優惠；若當月壽星持本人VIP享味卡，成人內用吃鍋，同樣不分平假日、不分餐期、不限次數，直接開吃「天天5折」優惠。提醒大家，新千葉火鍋-西門店、斗六店、介壽店，享千葉火鍋-大里店、大昌店不適用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲千葉火鍋吃到飽10月歡慶17週年祭出好康，只要身分證中2碼「1、7」，開鍋就能享85折優惠；10月當月壽星天秤座、天蠍座，持千葉火鍋VIP享味卡用餐下殺5折、同行好友也能打9折；一般壽星則有75折優惠。新千葉火鍋-西門町店更推出「蝦蟹控的天堂」回饋，只要點購649元的C餐，肥美秋蟹、淡菜、天使紅蝦、草蝦、海大蝦無限吃。（圖／翻攝自千葉火鍋FB）
▲千葉火鍋壽星優惠好划算，當月一般壽星用餐85折、會員壽星5折。（圖／翻攝自千葉火鍋FB）

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