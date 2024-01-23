搶救少子化！韓國政府大撒幣　今年起「0至7歲」至少可領70萬

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「新生禮券」是針對養育新生兒提供的支援，旨在緩解新生兒的養育負擔。第一胎一次申領200萬韓元。今年開始若有第2個小孩或更多，「新生禮券」將增加到300萬韓元，可以用於產後護理中心、兒童用品、醫療費、飲食費等。
另外，在孩子出生的頭兩年可領取的「父母津貼」，是提供給照顧0至1歲兒童的家庭提供的補助。將原本的0歲每月70萬韓元（約台幣1.64萬元）、1歲每月35萬韓元（約台幣8200元）提高，今年開始增加到0歲每月100萬韓元（約台幣2.34萬元）、1歲每月50萬韓元（約台幣1.17萬元）。也就是說，在孩子0歲時可獲得1200萬韓元的父母補助金，1歲時可再獲得600萬韓元，總計1800萬韓元（約台幣42.15萬元）。
0至7歲的兒童還可以獲得「兒童補助」，每個月發放10萬韓元，總計8年可獲得960萬韓元。將以上「新生禮券」、「父母津貼」、「兒童補助」相加，直到孩子滿7歲為止，一共可獲得2960萬韓元，其中新生禮券僅計算基礎200萬韓元，若有2個小孩以上可拿更多。
另外，若有使用托兒所、幼稚園等幼兒機構可以追加申請托兒補貼，在家自行育兒的家庭也可以追加申請養育補貼。
報導提到，由於每名兒童的的年齡與家庭情況不同，金額也會有些微落差，但所有孩子可以拿到的補助大約都在3000萬韓元（約台幣70.2萬元）上下，但家長得主動申請，且需在孩子出生後60天內上網申請，才能拿到包含出生當月份的全額津貼，超過60天後僅能從申請當月開始請領，若未申請則領不到補助。
韓國專家看好這類實質的經濟補助措施，認為可能為生育率帶來正面影響，但仍有必要簡化申請程序。首爾大學經濟學系教授李哲熙（音譯）建議，應多利用網路、橫幅海報宣傳相關訊息，並提供可簡便確認相關政策、提出申請的平台。