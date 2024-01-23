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搶救少子化！韓國政府大撒幣　今年起「0至7歲」至少可領70萬

▲韓國為提高生育率，擴大補助，每個孩子從0到7歲可以領到台幣約70萬元。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國為提高生育率，擴大補助，每個孩子從0到7歲可以領到台幣約70萬元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

韓國社會老齡化趨勢迅速加劇，引發外界高度關注，少子化已成為國安危機，也衝擊韓國經濟發展。為了搶救生育率，韓國連連祭出生育政策，專門應對少子化問題的「低出產高齡社會委員會」22日宣布，2024年起出生的嬰兒，從0到7歲間每年都可領取補助，至少可以領到2960萬韓元補助。此外，就讀托兒所、幼稚園還可以申請追加補貼。

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根據《韓聯社》報導，近期，韓國政府積極推出應對低生育率的相關措施，由於今年開始，部分金額大幅提高，希望藉此鼓勵生育。據韓國「低出產高齡社會委員會」統計，今年起出生的嬰兒，每一名在0到7歲期間可獲得的兒童津貼、父母津貼與「新生禮券」等，總計至少可獲得2960萬韓元（約台幣70萬元）的補助。

「新生禮券」是針對養育新生兒提供的支援，旨在緩解新生兒的養育負擔。第一胎一次申領200萬韓元。今年開始若有第2個小孩或更多，「新生禮券」將增加到300萬韓元，可以用於產後護理中心、兒童用品、醫療費、飲食費等。

另外，在孩子出生的頭兩年可領取的「父母津貼」，是提供給照顧0至1歲兒童的家庭提供的補助。將原本的0歲每月70萬韓元（約台幣1.64萬元）、1歲每月35萬韓元（約台幣8200元）提高，今年開始增加到0歲每月100萬韓元（約台幣2.34萬元）、1歲每月50萬韓元（約台幣1.17萬元）。也就是說，在孩子0歲時可獲得1200萬韓元的父母補助金，1歲時可再獲得600萬韓元，總計1800萬韓元（約台幣42.15萬元）。

0至7歲的兒童還可以獲得「兒童補助」，每個月發放10萬韓元，總計8年可獲得960萬韓元。將以上「新生禮券」、「父母津貼」、「兒童補助」相加，直到孩子滿7歲為止，一共可獲得2960萬韓元，其中新生禮券僅計算基礎200萬韓元，若有2個小孩以上可拿更多。

另外，若有使用托兒所、幼稚園等幼兒機構可以追加申請托兒補貼，在家自行育兒的家庭也可以追加申請養育補貼。

報導提到，由於每名兒童的的年齡與家庭情況不同，金額也會有些微落差，但所有孩子可以拿到的補助大約都在3000萬韓元（約台幣70.2萬元）上下，但家長得主動申請，且需在孩子出生後60天內上網申請，才能拿到包含出生當月份的全額津貼，超過60天後僅能從申請當月開始請領，若未申請則領不到補助。

韓國專家看好這類實質的經濟補助措施，認為可能為生育率帶來正面影響，但仍有必要簡化申請程序。首爾大學經濟學系教授李哲熙（音譯）建議，應多利用網路、橫幅海報宣傳相關訊息，並提供可簡便確認相關政策、提出申請的平台。

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