Angelababy「叫小咖藝人擦鞋」原因超瞎！工作人員嘆：只好全剪了
中國女星Angelababy（楊穎）近幾年爭議不斷，前陣子才發生跑去看「BLACKPINK」成員Lisa瘋馬秀，觸犯中國禁忌遭到各大社群平台封殺，怎料，近日又被爆出在節目《奔跑吧》耍大牌，輸了遊戲後竟叫小咖藝人蹲下來擦鞋，讓工作人員看不下去決定通通說出來。
記者詹鎰睿／綜合報導
綜合陸媒報導，一名自稱是《奔跑吧》幕後工作人員爆料，他做了2季節目，一直都很不喜歡Angelababy的鬧脾氣，「玩遊戲輸了，竟讓沒她大咖的新疆藝人蹲下來替她擦鞋。」此外，還有表演團請Angelababy去拍照，她竟百般不願意還嫌棄人家。
工作人員形容，Angelababy最後雖然答應拍照，但臉黑跟鍋底一樣，「只好全剪了，沒了！」另外也有網友推測，該名小咖藝人正是希林娜依高，因為兩人曾一起玩踩鞋遊戲。針對爆料，Angelababy在截稿前尚未作出回應。
事實上，現年34歲的Angelababy，自出道以來爭議不斷，先是整容、演技欠佳、還有提前暴雷廠商即將上市的新品照，甚至在主持時把贊助商名字念錯，一直到近期的Lisa瘋馬秀事件。至於耍大牌爭議並非第一次，Angelababy在2019年錄實境節目時，因不願意住帳棚，在節目中鬧脾氣，引發網友撻伐。
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