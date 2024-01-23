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熊霓傳愛上「徐薇台大學霸、CEO兒子」　樂天女神鬆口回應了

▲熊霓（左圖）和徐薇台大學霸、CEO兒子江大成傳出交往。（圖／熊霓、江大成臉書）
▲熊霓（左圖）和徐薇台大學霸、CEO兒子江大成傳出交往。（圖／熊霓、江大成臉書）

記者楊穎軒詹鎰睿／綜合報導

「樂天女孩」20歲成員熊霓去年加入球團1年多，以一支3分鐘應援舞短片爆紅，而後備受綜藝大哥胡瓜提攜，甚至傳出烏龍緋聞，知名度大開，她近日被拍到和補教天后徐薇的大8歲台大學霸、CEO兒子江大成過從甚密，男方開寶馬上演溫馨接送情。對此，熊霓透過經紀公司表示：「交朋友是很正常的社交生活。」

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▲▼熊霓（上圖）和徐薇獨子江大成相約看電影，期間互動親密。（圖／熊霓、江大成臉書）
▲▼熊霓（上圖）與徐薇獨子江大成相約看電影，期間互動親密。（圖／熊霓、江大成臉書）
▲▼熊霓（上圖）和徐薇獨子江大成相約看電影，期間互動親密。（圖／熊霓、江大成臉書）
據《CTWANT》報導，去年10月初，熊霓走出捷運站和一名「旁分男」視訊，接著與另一名黑衣男進行晚餐約會、遊車河，兩人道別後，熊霓在路邊等車，過5分鐘，她鑽進一輛白色雙門寶馬副駕駛座，駕駛為徐薇台大經濟系畢業、電商品牌「大成小館」CEO的獨子江大成。小倆口前往電影院途中，江大成數度把手搭在熊霓腰間和背後，女生沒有閃躲也沒刻意保持距離，進影廳前還依偎著對方入場，互動十分親暱，散場後，男生再度伸手摟住熊霓，顯見雙方關係不單純。

對於和星二代高材生、電商CEO江大成傳出熱戀，熊霓所屬的經紀公司時代創藝回應：「交朋友是很正常的社交生活，公司不會特別過問。」

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