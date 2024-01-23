寒流襲全台烏來山區也下雪了！新北警加強沿線注意、交通管制

女子誤信假虛擬貨幣10多天遭騙900萬　岡山警設局逮車手

▲岡山警利用雙方約定於1月21日13時再次面交160萬元時，預先埋伏，等到車手前來取款時，當場逮捕許姓車手。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲岡山警利用雙方約定於1月21日13時再次面交160萬元時，預先埋伏，等到車手前來取款時，當場逮捕許姓車手。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市１名張姓婦人在網路上看到投資虛擬貨幣的廣告，隨即掃描廣告上Line ID加入好友；10幾天內面交8次將現金交給假冒投資專員的詐騙車手，共損失新臺幣900萬元。岡山警分局接獲報案後，趁著雙方於21日再度面交金額160萬元時，逮捕22許姓男車手，訊後依詐欺罪嫌將許男移送橋頭地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲警方當場逮捕許姓車手並起獲工作手機、人頭提款卡等物。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方當場逮捕許姓車手並起獲工作手機、人頭提款卡等物。（圖／記者郭凱杰翻攝）
警方調查發現，對方網路上謊稱購買虛擬貨幣能短時間迅速獲利，致使被害人不疑有他，於今(113)年1月初至月中期間，8次交付投資金，共計新臺幣900萬元給詐騙車手。張婦家人得知之後向警方諮詢，確認遭到詐騙而向警方報案。

詐騙集團食髓知味，竟然還要張女再投資160萬元。岡山警利用雙方約定於1月21日13時再次面交160萬元時，預先埋伏，等到車手前來取款時，當場逮捕許姓犯嫌(男、91年次)並起獲工作手機、人頭提款卡等物。全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。

岡山分局呼籲，民眾投資應循正常管道開戶，千萬不要誤信網路上的假投資廣告，將現金交給來路不明的投資專員，若無法確認，請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線進行查證，以免上當受騙。警察維護社會治安，對於犯罪零容忍，必將傾盡全力打擊詐騙犯罪行為，保障民眾財產安全。

搶水風波恐再起　高市府澄清未擅自更改大津取水口水路

71%高支持度信賴　李柏毅：賴清德謝票首站選這里

高雄道路夜突現1米長寬坑洞　8輛車行經爆胎

迎龍年！家樂福推獨家航海王龍年版年菜　年貨伴手禮福袋一應俱全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀