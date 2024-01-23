女子誤信假虛擬貨幣10多天遭騙900萬 岡山警設局逮車手
高雄市１名張姓婦人在網路上看到投資虛擬貨幣的廣告，隨即掃描廣告上Line ID加入好友；10幾天內面交8次將現金交給假冒投資專員的詐騙車手，共損失新臺幣900萬元。岡山警分局接獲報案後，趁著雙方於21日再度面交金額160萬元時，逮捕22許姓男車手，訊後依詐欺罪嫌將許男移送橋頭地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
警方調查發現，對方網路上謊稱購買虛擬貨幣能短時間迅速獲利，致使被害人不疑有他，於今(113)年1月初至月中期間，8次交付投資金，共計新臺幣900萬元給詐騙車手。張婦家人得知之後向警方諮詢，確認遭到詐騙而向警方報案。
詐騙集團食髓知味，竟然還要張女再投資160萬元。岡山警利用雙方約定於1月21日13時再次面交160萬元時，預先埋伏，等到車手前來取款時，當場逮捕許姓犯嫌(男、91年次)並起獲工作手機、人頭提款卡等物。全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地方檢察署偵辦。
岡山分局呼籲，民眾投資應循正常管道開戶，千萬不要誤信網路上的假投資廣告，將現金交給來路不明的投資專員，若無法確認，請立即撥打110或165反詐騙諮詢專線進行查證，以免上當受騙。警察維護社會治安，對於犯罪零容忍，必將傾盡全力打擊詐騙犯罪行為，保障民眾財產安全。