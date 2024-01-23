盧秀燕剛說「下午有機會」 台中和平區公所宣佈各校放低溫假
超級寒流來襲，民眾關心是否放低溫假。台中市長盧秀燕表示，台中上次放低溫假是2016年，當時寒流來襲、道路積雪導致交通中斷。目前山上學校都已經放寒假，所以沒有停課問題，僅梨山幼兒所上午正常開設，停班課以交通安全為最大考量，授權區公所自行判斷。和平區公所隨即宣佈，區立4所幼兒園及4所國中附設幼兒園，包括幼童教職員工約2、3百人，下午起停課，明天也放低溫假；公所等公家機關則正常上班。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（23）日上午在市政會議中指出，關於放低溫假，依台中市政府規定，各機關學校得視特殊狀況自行停班課，105年和平區曾放過低溫假，當時寒流來襲、道路積雪導致交通中斷，市府授權地方區公所視狀況自行決定。
上午她特別詢問，得知目前和平區的國中小已經放寒假，梨山地區幼兒所上午正常開設，但區公所回報當地氣溫目前是2度，下午可能再低，梨山幼兒收托、當地機關是否停班課，將授權和平區公所自行判斷，以交通安全為最大考量。
15分鐘後和平區公所在官方粉絲頁宣佈，今天中午過後，和平區所有幼兒園宣布放低溫假；明天全和平區學校放低溫假一天，即停課一天，請家長注意接送。