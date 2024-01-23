名家論壇》蕭徐行／國民黨勇於內鬥　怎有未來

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選舉結束，三黨各有所得。民進黨雖然贏得總統大位，但是賴清德的得票數僅僅及於基本盤的支持者，並沒有辦法獲得中間選民與泛藍選民的的選票，根本的原因就在於有六成左右的選民不滿民進黨執政八年的成績單，甚至希望下架民進黨。這在年輕族群的態度表現尤為明顯。
年輕選民不願意支持傳統的藍綠政黨乃根植於對於國民黨與民進黨輪替執政後造成的生活現狀的不滿，既然主流政黨執政多年都不能解決問題與國政的障礙，而且問題多多，那還不如讓能懂他們心聲的政黨與政治人物來試試看。這也是年輕選民厭惡藍綠，多數支持民眾黨的根由，也讓國民黨與民進黨都面臨嚴重的未來危機。
青年人認為國民黨與民進黨一樣無趣，整天喊統獨，整天在說教，年輕人都不喜歡，反而柯P的耍寶逗趣才合乎年輕的心。雖然中央執政權得延續，民進黨的有識之士還是擔憂說：「怎麼跟年輕人溝通？要去解決這些問題，如果我們的政府，接下來賴清德領導的行政團隊，沒有這種準備，老是要拿一些數字出來唬人，到最後還是會失去很多年輕人的選票，這四年沒有去溝通，未來就會兵敗如山倒」。
其實相比民進黨，國民黨是三個政黨中最讓人擔憂其未來性的。雖然拿下立法院多數席次，卻是「脆弱多數」不足以掌控政治運作的主節奏，完全是得了面子，未得到裡子。更糟糕的是這次選舉顯現，國民黨已經很難吸引到40歲以下的年輕人，宣傳管道又被民進黨與民眾黨掌握，又講不出可以得到年輕族群共鳴的內涵，嚴重喪失未來的話語權。
在國民黨的造勢場合幾乎很少見到年輕人，因此，如何吸引青年人關注乃成為國民黨最重要的課題。首先，國民黨要能夠反向的從年輕人的角度來思考問題，針對他們有興趣的議題投入，博取認同感為先；其次，必須說年輕人的話語，這樣才會有感。不要一天到晚說教、訓話或是「想當年」這些大道理，應該著重在青年世代關心，有興趣的議題上。
此外，國民黨在媒體宣傳上完全處於弱勢地位。傳統媒體完全被民進黨掌握，網路等新媒體又拚不過綠白兩黨，完全處於發聲弱勢地位，導致投票前一晚，飽受網路「棄侯保柯」的大量攻擊，卻束手無策。
國民黨想要吸引這些青年人的支持，一定要跳脫傳統的宣傳，要先向青年人認錯，承認國民黨過去太忽略青年人的感受，並在這4年內宣傳對於民眾有實質好處的政見，例如房貸、租金補助以及就業優惠等等，才能真正在年輕族群中挽回頹勢。
很可惜的，選舉結束一周多，國民黨人仍然沒有真正面對自己的危機，反而又重啟要黨主席下台、負責的老把戲。國民黨今年有許多新進的區域和不分區立委當選，雖然有年輕立委帶頭衝，在國會其實面臨實質的世代交替，但是除去民意代表外，許多地方縣市政府是否真正挑選年輕幹部或是用心培養呢，國民黨最讓人詬病的就是無權無勢的後起之秀，沒有甚麼出頭的機會，更糟的都已經2024年了，怎麼還用100多年前，國民黨的三民主義來教導民眾，連話術也停留在100多年前的風格，這樣怎麼能接地氣，讓年輕人接受呢。
更糟的是，只要黨一出問題，永遠就是先交相指責。就像這次投票結果不贏不輸，國民黨的鐵桿深藍支持者，只有打落水狗一招，想得先是朱立倫下台，並指責總統提名人選不佳；這樣的態度跟2020年有何不同。反而對於國民黨在台灣政治市場的得票率逐漸萎縮，沒有人關心，沒有人願意去改變。這樣的政治生態，四年後即使提名盧秀燕，面對越來越強的民進黨和民眾黨，只知道內鬥的國民黨會有機會嗎？
這次選舉三黨都有利基與危機，民進黨拿下了最重要的總統權，但是立法權只抓到了一半，「朝小野大」的政局會讓政局更加動盪與不安，陳水扁任內面臨的困境有機會再出現；但是民進黨在執政12年後，2028年會更強大。國民黨拿回了國會多數黨的面子，但受制於三黨不過半的裡子，必須自立自強，才能扭轉「老人黨」的形象，並徐圖未來。民眾黨初登廟堂，躍躍欲試，又懂得操控媒體網路，聲勢碩大；但立法院議事百分之八十都不是關鍵時刻，真正關鍵議題，八席立委還是處於被動狀態，沒有兩大黨支持，何足成事。未來一年藍綠白如何運作，即可窺見下次地方選舉與四年後再次總統選舉的前程。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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