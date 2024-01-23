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陽明山下雪！9校今放低溫假、勞工也能冷在家嗎　出勤規定一次看

▲入冬最強寒流來襲，陽明山今（23）日凌晨出現「雨夾雪」，人力銀行整理出低溫假常見3大問題，幫忙解惑。（圖／氣象署提供）
▲入冬最強寒流來襲，陽明山今（23）日凌晨出現「雨夾雪」，人力銀行整理出低溫假常見3大問題，幫忙解惑。（圖／氣象署提供）

記者李琦瑋／台北報導

入冬最強寒流發威，陽明山鞍部今（23）日凌晨出現「雨夾雪」，後來雪越下越大，吸引大批民眾上山追雪，未免路面結冰、積雪，影響上班上課安全，目前已有台北市、桃園市、新竹縣轄內共9所學校放「低溫假」，但勞工也可以「冷在家」嗎？雇主可以要求員工上班嗎？若員工上班有加班費嗎？104人力銀行整理常見3大問題，供勞工參考。

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寒流來襲，氣象專家吳德榮表示，今天北部氣溫5至9度，中部5至13度，南部8至19度，東部7至18度，周四白天起至周六寒流漸減弱、氣溫逐日回升。

馬祖北竿、宜蘭太平山、桃園拉拉山、合歡山今天凌晨下雪，陽明山的鞍部出現「雨夾雪」，二子坪則下起了冰霰。台北市陽明山國小、湖田實驗國小，桃園市華陵里、三光里、高義里，以及新竹縣尖石鄉新光國小、秀巒國小、玉峰國小、石磊國小今天停班停課；陽明山國小明天再停課1天。

現行「天然災害停止上班及上課作業辦法」第3條指的天然災害包括風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害、以及其他天然災害，低溫屬於其他天然災害，若因此造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞者，地方政府可視情況宣布停止上班上課。

一旦地方政府宣布放低溫假，勞工可以「冷在家」嗎？雇主可以要求員工上班嗎？若員工上班有加班費嗎？104人力銀行整理常見3大問題，幫忙解惑。

Q1：若放低溫假，公司仍要我上班，合理嗎？可以拒絕嗎？

104人力銀行指出，放假目的為保障員工安全，並非一般假期，企業可以要求員工照常上班，不過，若員工認為出勤有安全疑慮，有「退避權」可以選擇不上班，雇主不得視為曠職，或強迫員工用其他假別處理。若員工WFH居家上班，沒有通勤的問題，低溫假仍視為一般上班日，不另外補休。

Q2：若放低溫假，企業不給薪，合理嗎？出勤有加班費嗎？ 

104人力銀行表示，給薪與否視每間公司的薪資制度，不過，若員工因為低溫假而沒有上班，未提供勞務，企業可以主張不支薪，但多數企業面對天然災害期間如颱風假，仍會選擇支薪。至於是否需要給加班費？除非低溫假剛好為休息日、國定假日，不然低溫假非假期為一般上班日，企業不需另外給加班費，但宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

Q3：若沒有放低溫假，我可以自己向公司申請嗎？ 

太冷不想出門，能跟公司請低溫假嗎？或是，家中小孩學校放低溫假，需要照顧小孩，也不能請低溫假嗎？104人力銀行指出，只要地方政府沒有宣布停班停課，勞工仍得正常出勤，若有照顧小孩需求，可向公司請家庭照顧假，1年7天但不支薪。

根據勞動部職業安全衛生署的「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，寒流來襲，工作者可能因低溫而併發相關疾病，雇主應留意低溫特報，適時採理措施，包括：

（一）行政管理：

1.提醒勞工穿著適當防寒衣物，並隨時留意自己之健康狀況。

2.於工作場所或休息室中，供給溫熱之飲用水或其他飲料。

3.在合理可行之範圍內，適度調整工作內容或儘量安排於日夜較溫暖的時段（如接近中午）進行，必要時增加人力協助作業，並增加休息時間或頻率。

4.建立工作伙伴互護機制，作業勞工彼此互助、關懷，或由現場主管隨時觀察，主動瞭解是否有勞工發生身體異常狀況。

5.於偏遠地區單獨工作之勞工，應提供其有效之通訊設備或其他適當設施，俾於緊急狀況時提供協助。

6.發現勞工身體狀況不適時，應先停止作業，作必要之處置，待身體狀況穩定後再繼續作業，絕不可勉力為之。

（二）健康管理：

依勞工身體健康狀況，在合理可行範圍內，適當進行工作調配，儘量減少勞工暴露於寒冷天氣之時間。對於健康狀況有疑慮者，宜尋求醫師之協助，並參考醫師建議，採取適當調配措施。

（三）教育訓練：

實施低氣溫保健及安全衛生教育訓練，使勞工瞭解低氣溫危害預防並配合遵守安全健康之作業程序，減少低氣溫造成之危害風險。

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