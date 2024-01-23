NBA／長人之夜！Joel Embiid單場狂砍70分 超越Chamberlain寫紀錄
Joel Embiid 首場面對Victor Wembanyama就給這位怪物新人上了一課，NBA今（23）日76人主場迎戰馬刺，當家中鋒Joel Embiid半場就交出34分10籃板的超狂表現，最終更是砍下個人新高的70分，同時也超越Wilt Chamberlain，寫下76人隊史最高得分紀錄，幫助76人133：123擊敗馬刺。
記者林之越/綜合報導
本場比賽Joel Embiid在首節就在進攻端大有表現，單節攻下24分，進入第二節後，兩隊得分節奏放緩，但Joel Embiid還是靠著內線進攻和罰球拿下10分，這讓他在半場結束的數據來到34分10籃板外帶2次助攻。
進入下半場後，Joel Embiid似乎才結束暖身，在第3節結束前4分鐘，Joel Embiid達標個人生涯的第8次單場50分紀錄。第三節共15投10中，單節再拿25分，也順勢帶領76人拉開和馬刺的分差，此時他的總得分已來到59分。
末節由於領先較大，Joel Embiid先下場休息，直至比賽中段才返回球場，在比賽鐘響前1分41秒上籃得分，超越由Wilt Chamberlain寫下的68分隊史紀錄，這也讓他成為NBA歷史上第9位單場拿下70分的球員，幫助76人以133：123擊敗馬刺。Joel Embiid全場共41投24中，罰球23投21中，攻下70分18籃板，Victor Wembanyama也拿下馬刺全隊最高33分，外加7籃板2助攻。
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