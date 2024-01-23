4K即時影像賞雪　桃園拉拉山雪況線上看

近日寒流持續南下，台灣各地非常寒冷，據中央氣象署預報，寒流強度於23、24日達最強，台灣北部1000公尺以上的高山，如桃園復興區拉拉山等山區都已降下瑞雪。桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長表示，為民眾提供一個獨特的線上賞雪體驗，特地於上巴陵停車場安裝了全新的4K高解析即時影像設備並於昨（22）日啓用，從機場到拉拉山等已有16支即時影像，為無法親自到訪的遊客帶來線上追雪的體驗。
記者李春台／桃園報導
周柏吟提到，本次安裝的即時影像設備位於海拔1,300公尺的上巴陵停車場，這裡是欣賞復興區翠綠山巒的最佳位置，被譽為山景的第一排，它不僅有機會捕捉本波寒流到來時，雪花緩緩飄落的景象；視野還包括了巴陵鐵塔、拉拉山以及南插天山等重要地標；在不同季節也會放送黃昏時分的落日餘暉以及夜晚星空的絢爛。這些影像將透過網路即時傳送，不但能掌握第一手雪況，還能讓您無論身在何處，都能感受到北橫上巴陵的自然之美。
周柏吟說，依照往年的經驗，拉拉山巨木區、中心農路沿線各民宿及農場、塔曼山一帶是較易降雪的地區，也呼籲有計畫上山追雪的民眾提前訂房，攜帶保暖衣服及裝備，若缺乏禦寒準備請避免在山區過夜，並建議民眾車輛需備妥雪鏈再上山，隨時注意路況，以免屆時若下雪會無法下山。
桃園市政府風景區管理處廖育儀長表示，拉拉山地區一向是國人賞櫻的首選之地，民眾前往拉拉山賞雪之餘，還能順道停留巴陵地區的觀景台，眺望「三龜戲水」的春風料峭，並於上巴陵部落品嘗美食後，前往拉拉山巨木區，仰望史詩級的壯闊奇景，漫步在千年神木群之中。
觀旅局呼籲民眾，若想知悉即時雪況，可下載桃園智慧遊APP或透過桃園觀光導覽網使用「桃園觀光即時影像」服務，觀看上巴陵即時影像https://www.youtube.com/live/nV-DKquUjFs?si=vDb4mPBayG4_y5x3。