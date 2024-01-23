中國不排除終止ECFA！謝金河：有關產業恐長年陷價格殺戮

日本拉麵店寒冬！去年45間倒閉　「千元高牆」難靠漲價挽救高成本

▲拉麵是日本的國民美食，不僅受到日本民眾喜愛，在全球多國也受到歡迎。但在經營成本飆高等因素下，不小中小型拉麵店經營困難，面臨倒閉。（圖／美聯社／達志影像）
▲拉麵是日本的國民美食，不僅受到日本民眾喜愛，在全球多國也受到歡迎。但在經營成本飆高等因素下，不小中小型拉麵店經營困難，面臨倒閉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

拉麵可說是日本的國民美食，不僅受到日本民眾喜愛，全球都能找到販售店面，就連台灣也能看見拉麵店林立。但在新冠肺炎疫情趨緩後，拉麵店的來客數尚未恢復，且經營成本飆高、勞動力短缺等因素下，不少中小型拉麵店經營困難，在2023年間，一共有45間拉麵店倒閉，比起前一年大幅增加2.1倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「東京商工研究（東京商工リサーチ）」近來發布「2023年拉麵店破產趨勢」調查報告，指出拉麵是人氣極高的國民食品，但破產或倒閉的情況正在惡化。2023年，破產的拉麵店多達45家，比上年增加2.1倍，這是自2009年以來最多，甚至超越了2013年的42間。此外，歇業或解散一共29間，也超越了2018年23間。

若以規模來看，在去年倒閉的拉麵店當中，高達88.8%是資本額未滿1000萬日圓，更有86.6%員工不到5人，幾乎是以小型、微型為主。儘管有政府和金融機構對創業的支持，但仍有不少小型、微型的拉麵店現金不足，管理實力薄弱，在原料、水電和勞動成本上升的背景下，直接影響拉麵店的現金流。

若按地區來看，除了北海道、四國地區以外，有7個地區都出現了拉麵倒閉潮，其中關東地區的14間最為嚴重，其次為中國地區的8間，再來是近畿地區的7間。由於關東地區拉麵店數量眾多，競爭也十分激烈，不論是店舖數量還是新店開設成長率都是所有地區最高。

▲（圖／翻攝自J-Net21）
▲拉麵店開業門檻低，不需要投資大型店面或是烹飪設備，不需太多資金就可以開店。（圖／翻攝自J-Net21）
報告指出，雖然包括拉麵店在內的餐飲業者在新冠肺炎疫情期間，都曾獲得0貸款、縮短營業時間及歇業補償等豐厚政府支援。但即使疫情趨緩、經濟活動回升，來客數遲遲未恢復，再加上食材、水電費用高漲、勞動力短缺導致人事成本上升，使得資金周轉壓力更大。

雖然應對成本漲價最好的方法就是轉嫁給消費者，但即使是拉麵名店，也很難透提高拉麵價格。因為拉麵定價標準很模糊，主要取決於「味道和滿意度」，在沒有「價格領袖（Price Leader）」的業界中，還有一堵「千元高牆」存在。若是漲價很有可能會使得顧客流失同時發生，使得中小型拉麵店很難藉由提高價格來緩解經濟壓力。

拉麵店開業門檻低，不需要投資大型店面或是烹飪設備，不需太多資金就可以開店。但與同行業者競爭激烈，知名度容易受到社群媒體口碑影響，不穩定的行業環境再加上拉麵價格訂定標準不明，報告認為，預計無法與其他店家做出差異化的拉麵店很可能會面臨淘汰局面。

理智斷線！日拉麵店不滿客剩白飯怒譙「去死」引議　火速刪文道歉

吃拉麵不能在店內拍照？日本拉麵二郎公告禁止引議　律師這麼解釋

吃拉麵「用過衛生紙」可丟碗裡？日律師警告：恐得賠償

一蘭拉麵泰國快閃店竟用「盒裝泡麵」？ 泰國顧客火大　一蘭致歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀