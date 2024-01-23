日本拉麵店寒冬！去年45間倒閉　「千元高牆」難靠漲價挽救高成本

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若以規模來看，在去年倒閉的拉麵店當中，高達88.8%是資本額未滿1000萬日圓，更有86.6%員工不到5人，幾乎是以小型、微型為主。儘管有政府和金融機構對創業的支持，但仍有不少小型、微型的拉麵店現金不足，管理實力薄弱，在原料、水電和勞動成本上升的背景下，直接影響拉麵店的現金流。
若按地區來看，除了北海道、四國地區以外，有7個地區都出現了拉麵倒閉潮，其中關東地區的14間最為嚴重，其次為中國地區的8間，再來是近畿地區的7間。由於關東地區拉麵店數量眾多，競爭也十分激烈，不論是店舖數量還是新店開設成長率都是所有地區最高。
報告指出，雖然包括拉麵店在內的餐飲業者在新冠肺炎疫情期間，都曾獲得0貸款、縮短營業時間及歇業補償等豐厚政府支援。但即使疫情趨緩、經濟活動回升，來客數遲遲未恢復，再加上食材、水電費用高漲、勞動力短缺導致人事成本上升，使得資金周轉壓力更大。
雖然應對成本漲價最好的方法就是轉嫁給消費者，但即使是拉麵名店，也很難透提高拉麵價格。因為拉麵定價標準很模糊，主要取決於「味道和滿意度」，在沒有「價格領袖（Price Leader）」的業界中，還有一堵「千元高牆」存在。若是漲價很有可能會使得顧客流失同時發生，使得中小型拉麵店很難藉由提高價格來緩解經濟壓力。
拉麵店開業門檻低，不需要投資大型店面或是烹飪設備，不需太多資金就可以開店。但與同行業者競爭激烈，知名度容易受到社群媒體口碑影響，不穩定的行業環境再加上拉麵價格訂定標準不明，報告認為，預計無法與其他店家做出差異化的拉麵店很可能會面臨淘汰局面。