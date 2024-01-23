澳網／迎8強首戰！Novak Djokovic力拼決賽碰頭Alcaraz守球王寶座
現任球王Novak Djokovic在本周分數下修後，積分點數將略為落後排命第2的Carlos Alcaraz，若想要守住球王寶座，勢必要將目標瞄準進入決賽，將有機會和Carlos Alcaraz碰頭。今（23）日Novak Djokovic將迎戰第12號種子的美國選手Taylor Fritz，進行澳網男單的首場8強賽事。
記者林之越/綜合報導
在公開賽的分數納入計算後，Novak Djokovic積分點數將下降2,000點，由11,055點變為8,055點，些許落後Carlos Alcaraz的8,855點。兩人目前都已闖入澳網8強名單，而這也意味著澳網的勝利者不僅可以捧起冠軍獎杯，還能順勢拿下球王寶座。
Novak Djokovic將對上首度打進澳網男單8強的美國選手Taylor Fritz，Carlos Alcaraz則是要對上第6種子Alexander Zverev。本屆澳網Novak Djokovic將尋求他個人的第11座澳網冠軍，並且瞄準第25座大滿貫金盃，此前他面對Taylor Fritz的成績為8勝0敗。
而另外兩場8強賽事則會是由第9種子Hubert Hurkacz對上第3種子Daniil Medvedev、第4種子Jannik Sinner對上第5種子Andrey Rublev。值得一提的是，本次澳網是自公開賽年代以來，首次男單的前六種子全部都順利進入八強，同時也是近50年以來首次沒有低於12號種子進入8強名單。
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