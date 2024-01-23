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未偵獲中共運12機逼近東引　監察院糾正國防部

▲中國運12運輸機。（圖／哈爾濱飛機製造公司）
▲中國運12運輸機。（圖／哈爾濱飛機製造公司）

記者呂炯昌／台北報導

中共運12機於民國111年2月（2022年2月）曾逼近東引，監察院昨日糾正國防部及空軍司令部。對此，國防部回應表示，對於監察院糾正敬表尊重並虛心檢討。

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監察委員賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津、林郁容透過新聞稿指出，111年2月5日疑似中共運12型機逕抵東引上空遭民眾拍攝，引發外界對國軍聯合情監偵能力之質疑，經監察委員申請自動調查，監察院外交及國防委員會於113年1月19日審查通過調查報告，提案糾正國防部及空軍司令部。

4位調查委員指出，經過調查，111年2月5日疑似中共運12型機自中國長樂機場起飛後，空軍所屬雷達雖曾掌握目標航跡，然而該機後續因關閉電碼、低空慢飛及受雜波影響，指管單位未能啟動後續目標建立或辨識程序，導致該機飛抵東引某營區上空始為衛哨目視而循戰情回報；調查委員表示，本案凸顯國軍聯合情監偵能力在外離島及中國沿岸之威脅感知方面確有疏漏，因而提出糾正，盼國防部予以正視。

監委也指出，有關112年7月傳出聯合作戰指揮中心因包商疏失導致部分電路中斷、喪失部分指管功能一事，經查確係包商不慎啟動預先加載之軟體而造成部分線路故障，雖然影響範圍未如外傳嚴重，然而本案仍凸顯指管中心內控問題，因此也提出糾正。

調查委員強調，中共藉各種手段積極測試國軍聯合情監偵及應處能力，本案運12型機刻意關閉電碼，即為典型案例；而我國防空識別區廣達15萬平方海里左右，加以海峽及中國沿岸交通繁忙，欲完全掌握各式威脅，確為國軍C4ISR體系的一大挑戰，而C4ISR系統雖不如新式戰具或裝備容易為人矚目，然而防衛作戰之成敗實繫於此，國防部允宜在雷達、跳展頻通信、戰術資料鏈及電戰等領域加速籌獲先進裝備，建構堅實韌性之防衛戰力。

國防部回應表示，對於監察院糾正敬表尊重並虛心檢討。國防部指出，有關中共各項軍事動態，國軍持續運用聯合情監偵系統嚴密掌握，適時運用海、空兵力應處，並已針對值勤方式予以調整，對外島地區增加值勤人力，以提升低空目標偵獲率。

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