啦啦隊瑟七「宣布離開台灣」消失3個月！親吐原因：老闆也支持我
統一獅啦啦隊Uni Girls人氣女孩瑟七，憑藉可愛又甜美的外型應援走紅，在去年國際賽時還一度紅到日本，造成社群平台X癱瘓，未來發展備受關注。怎料，瑟七近日登上《NOWnews今日新聞》節目《野球名人房》宣布會在下半年離開台灣，到韓國念書長達3個月，讓粉絲們不捨地獻上祝福。
記者詹鎰睿／綜合報導
瑟七日前在《野球名人房》分享今年新計畫，會在下半年大約8月、9月遠赴韓國念書完成心中小小的理想。原來從小就喜歡追星、熱衷於KPOP的瑟七，希望能到韓國精進自我、學習韓文，暫定3個月的時間都不在台灣。
瑟七表示，雖然這項計畫已經獲得球團、老闆支持，但她仍心繫著球隊，由於9月份剛好是球季熱潮，很怕影響到重要賽季，再加上還有籃球啦啦隊要顧，擔心無法出國念書，目前還在規畫中。此外，瑟七還透露了今年將推出個人商品，以及發單曲的計畫。
主持人何美見狀十分感動，鼓勵瑟七勇於追夢，「我覺得是好事，可以代表自己作品都是加分的，有想法很好，趁著年輕時多出去闖闖。」瑟七也說，看到李多慧、李皓禎等多位韓國啦啦隊來台交流，也讓她決心在競爭激烈的環境下，先到國外好好增進自己，學習另一項新技能。
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