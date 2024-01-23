十大性與情感新聞出爐！逾半未婚族想結婚生子居首、MeToo入榜

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高松景表示，政府長期將政策重心放在降低育兒經濟負擔，缺乏對未婚族群的關注，未能提升國民經營健康親密關係的能力、改變婚育價值觀，一味強調個人權利與經濟面，反而適得其反，導致年輕人結婚意願更低落，應正視台灣「婚育包裹」的文化特性，系統性地加強年輕世代對健康親密關係的學習，對症下藥才能有效因應少子女化，避免生育人數持續降低。
兩學會指出，與少子化議題相關的還有第5名「連4年生不如死，新生兒人數再創歷史新低」，已連續4年進榜，2023年生育人口（13萬5571人）較2022年再降3415人，生不如死、人口快速減少與老化已成為國安重大危機。
台灣性教育學會理事長毛萬儀提到，本年度十大新聞中多數都和親密關係暴力、MeToo事件有關，包括第3名「MeToo浪潮曝性平意識不足，民團籲國中小應落實性教育」與第2名「性平三法將加重罰則，防堵權勢性騷」可以搭配來看，當台灣爆發MeToo浪潮，突顯性平意識不足，政府的因應之道卻僅是修法加重罰則，但徒法不足以自行，嚴刑峻法並無法讓人學會如何建立健康親密關係，對知識的熟悉亦無法真正學會尊重、提昇性平素養。
與MeToo相關的新聞還有第9名「台版#MeToo持續燒，15.3%學生坦言打工曾遇性騷擾」，顯示打工學生面對權勢性騷擾的不知所措、無能為力，有賴勇敢對抗權勢性暴力的集體意識改變。
華人情感教育發展協會理事長蔡志東表示，而第10名「台大經濟系學生會選舉爆16條歧視政見，候選人道歉」的主角即為性平教育不足的明證，身為最高學府的菁英，在性平教育的薰陶下成長，性別知識的學習卻並未帶來尊重，只是讓人有更多嘲諷的素材，值得深思。
華人情感教育發展協會提到，第7名「性別刻板印象觀念鬆動，民調65%同意高中男女合校」指出性平素養應從「情緒素養」、「健康合宜界線」切入，而非更多法定程序與罰則。第4名「親密關係受暴者男性增至23%，口語、精神暴力最常見」，也顯示性別刻板印象的鬆動，愈來愈多男性從傳統家庭暴力當中的加害者變成受害者，勇於承認自己需要幫助，並提醒在親密關係暴力當中需要加強對「隱形暴力」的覺察與保護。
另外，精神科醫師楊聰財表示，第6名「新北逆倫性侵事件，專家︰對孩子分齡提供正確性觀念」充分顯示家長對孩子性教育具有無可替代的關鍵角色，必須以身作則、適齡而教。第8名「家暴性影像遭散布，政院拍板網路業者應限制瀏覽或移除」藉由性私密影像勒索對方，已成為台灣最常見的數位性暴力形式，家暴法擴大保護對象，並可要求業者限制瀏覽或移除，讓親密關係暴力預防更加完善。
兩學會認為，面對Metoo風波與婚育困境，「學習健康親密關係」才是處方，台灣情感關係與性教育的不足，已讓台灣人成為「愛無能的世代」，情感關係與性教育，其本質就是「愛的教育」，重點在學習建立健康親密關係，並強調，性與情感的議題與發展影響人一生的幸福，健康親密關係（愛）是最需學習的課題，也是台灣社會目前最迫切的需要。