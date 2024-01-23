美大選假訊息悄悄來襲！拜登語音疑遭AI仿造 打電話要人跳過初選
▲美國總統拜登的聲音疑似遭到深偽（Deepfake）合成，竟呼籲新罕布夏州的民主黨選民「不要出門投票」。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心
楊智傑／綜合報導
2024-01-23 11:54:59
全球將有76個國家或地區在今年進行民主選舉，有別於過去的選戰，如今人們在投票前面臨受到利用人工智慧技術造假，進而遭弄選情的威脅。根據外媒報導，美國總統拜登就是最新的受害者，在美國新罕布夏州當地的總統提名初選時，拜登的聲音被造假合成，竟呼籲民主黨選民「不要出門投票」。
《路透社》和《ABC》報導提到，美國新罕布夏州今（23）將舉行總統提名初選，但當地民眾近來接到「總統拜登」的語音電話，希望他們不要在23日的民主黨初選投票，等到今年11月大選再去投票就好，電話當中的假拜登告訴選民，「重要的是把票留給11月正式大選……週二（23）投票只會讓共和黨人再次推舉川普」，電話中甚至可以聽見「假拜登」說出拜登的口頭禪「一派胡言」（What a bunch of malarkey）。
對此白宮已澄清這是假電話，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登本人並沒有錄下這些語音電話，同時也對新興技術如深偽（Deepfake）的潛在威脅表達擔憂，尤其是對11月總統選舉明顯造成的影響。
目前新罕布夏州總檢察長（NHAG）正展開調查，但並不清楚造假電話的流傳範圍有多廣泛，新罕布夏州總檢察長辦公室發言人表示，儘管電話裡的聲音聽起來就是拜登，但這應該是由人為合成的。當地有10多人接到假拜登電話後進行報案，希望當局能阻止這種操弄選舉的行為，也有民眾向新罕布夏州務卿、新罕布夏州總檢察長辦公室致電告知。
對此，拜登的主要競爭者都表示與自己無關，如民主黨內與拜登競爭初選提名的明尼蘇達州眾議員菲利普（Dean Phillips）就稱並未涉入此事，前總統川普競選團隊也表示團隊和此事「完全沒有關係」。