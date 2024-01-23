寒流抓狂全台「凍番薯」！台北整天碰不到10度 高雄也剩8.5度
入冬最強寒流把台灣變成「凍番薯」，今（23）日上午各地低溫頻傳，台北站今日最高溫僅有攝氏9.9度，就連南台灣的高雄在上午9點後也跌破攝氏10度，平地最低溫剩下攝氏8.5度，中央氣象署提醒，今晚至明（24）日清晨才是本波寒流最強、最冷的時段，北台灣空曠低區將跌破攝氏6度。
記者張志浩／綜合報導
今日清晨寒流爆發，全台平地最低溫落在苗栗三灣，氣溫為攝氏4.6度，是2023年入冬以來本島最低溫，其次是桃園楊梅攝氏4.8度、新竹新豐攝氏5.1度、台中清水攝氏5.5度、新北石門攝氏5.6度，台北南港則是攝氏6.4度，而高雄在今日上午原先都還有攝氏10度以上氣溫，不過在9點過後也已跌破，高雄燕巢出現攝氏8.5度的最低溫。
針對本波寒流，氣象署預報員朱美霖指出，今晚至明晨最為寒冷，高屏以北、宜花只有攝氏8至10度，其中北台灣最低溫將跌破攝氏6度；而今天華南雲雨區東移，水氣仍較多，北台灣1000至1500公尺、其它胎地區2500至3000公尺以上高山，持續有降雪機會。
朱美霖提及，明天水氣減少、山區降雪機率降低，降雨熱區也縮減至北部、東部、中部山區的局部零星雨，但整體氣溫還是很低，從溼冷轉為乾冷，北部、東北部白天高溫仍然只有攝氏11至13度，中部、花蓮攝氏15至19度，南部及台東高溫有機會來到攝氏18至20度，入夜後到週四清晨，中北部低溫仍然只有攝氏8至10度。