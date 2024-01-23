中華職棒／樂天桃猿宣布簽下Manny Bañuelos！邦威改名為霸威斯
Rakuten Monkeys外籍戰力再添一名生力軍，確定網羅曾效力過中華職棒球隊的霸威斯（Manny Bañuelos）入團，他預計於農曆年前抵達台灣加入春訓，提升樂天桃猿先發投手戰力，霸威斯表示，相信今年一定是相當傑出的球季，希望能夠與球隊一同奪下總冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
霸威斯加入樂天桃猿後，將定位為先發投手，補強球隊先發左投戰力，球團看中過去他在中華職棒的經驗以及實績，因此列入今年外籍戰力補強的重點之一，並於近日達成共識，目前霸威斯仍在自主訓練階段，預計於農曆年前抵台加入球隊春訓。
目前樂天桃猿陣中共有鈴木駿輔、威能帝以及霸威斯等三名洋投，球團仍持續洽談第四位洋將，同樣會以補強先發戰力為主。
霸威斯過去擁有多年美國職棒經驗，於2020、2021年在中華職棒戰場奮戰，兩個賽季共出賽19場，其中18場為先發登板，戰績7勝5敗防禦率為2.76；在2022年加盟紐約洋基重返大聯盟，季中被交易至匹茲堡海盜，出賽35場都是後援身分，2勝1敗、5次中繼成功、1次救援成功，防禦率為4.39，去年則加盟日本職棒樂天金鷲。