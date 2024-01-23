吐瓦魯大使爆選後恐與我斷交 外交部：個人言論非吐國政府立場
週末澳洲人報（Weekend Australian）19日報導，吐瓦魯國駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在台北辦公室接受訪問時說來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯26日舉行大選後，可能也會效仿諾魯，轉向北京尋求外交承認。對此，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉今（23）日表示，新聞一出後就有項吐瓦魯政府查證，吐國政府表示，這是潘恩紐個人言論，不是吐瓦魯政府立場。
記者邱新博／台北報導
我國總統大選13日結束，15日諾魯就突襲式與我國斷交，震驚外界，後又有澳洲人報報導吐瓦魯邦交恐有變的消息，引發關注與重視。對此，陳俊吉今天於外交部例行記者會中表示，外交部一直密切注意中國試圖破壞台灣與南太平洋邦交國的作為，吐瓦魯大使館獲悉新聞後，就立即逕洽土國高層，查證潘恩紐大使所言使否為真。
陳俊吉表示，吐瓦魯政府向我國大使館表示，這是潘恩紐個人評論，不是吐國政府的立場，吐國政府重申，將堅定跟我們的邦誼，我國會繼續關注吐國的大選，駐吐瓦魯大使館也持續與吐國高層保持聯繫。
至於外交部是否有與潘恩紐聯繫，陳俊吉表示，具掌握，這是潘恩紐聽到別人說的，並沒有透露消息來源。至於外交部政次田中光日前赴馬紹爾群島參加新任總統就職，會不會前往吐瓦魯？陳俊吉回應，田中光是奉派以總統特使身分前往馬紹爾參加就職典禮，沒有前往吐瓦魯的規劃。