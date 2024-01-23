中國房地產難復甦！「棄房斷供」頻傳 法拍屋去年暴增逾3成
中國房地產市場在過去一年，經歷龍頭企業接連暴雷、申請破產清算或是付不出債息等情況，有外媒引述22日公布的一份調查報告顯示，中國2023年法拍房數量，比起往年明顯增加，顯示在經濟復甦疲軟下，中國「棄房斷供」的現象越來越普遍。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美國之音》報導，專門研究中國房地產市場的《中國指數研究院》報告指出，中國去年由法院掛牌法拍的住房約為38.9萬套，成交約9.9萬套，總價值約為1500億元人民幣。至於由商業房地產、住宅、工業用房、土地、車庫和停車場構成的各類型房地產掛拍數量，去年則高達79.6萬單位，創下歷史新高，比2022年增加36.7%，成交量僅為14.9萬單位。
報導提到，中國去年的新房價格，出現近9年來最大的跌幅，拖累了房地產行業的整體復甦。統計顯示，四川、廣東、河南、重慶和江蘇是法拍房掛拍數量最多的省，而重慶、成都、鄭州、南寧、長沙、廣州、惠州和佛山，則是法拍房數量最多的城市。
中國指數研究院表示，中國的法拍房數量，自2020年起就一直在增長，2024年開始後仍持續增加，一方面是民眾收入減少、荷包縮水而付不出房貸；另一方面，也有不少中小企業因為破產，導致作為抵押物或公司財產的房產也進入清算程序。