NBA／「雙J」聯手狂轟65分比下Doncic大三元 塞隊119：110獨行俠
NBA強權塞爾提克今(23)日在客場踢館，當家球星「雙J」聯手飆分，Jayson Tatum攻下31分、11籃板，Jaylen Brown砍下35分，終場塞隊119：110擊敗獨行俠，戰績34勝10敗，持續獨走。
記者廖聿偉/綜合報導
面對連續兩天客場出賽的嚴峻考驗，塞爾提克並沒有遇到太多麻煩，Jayson Tatum和Jaylen Brown合作無間，表現也比下獨行俠雙星Luka Doncic和Kyrie Irving。
Jayson Tatum和Jaylen Brown合計43投24中，攻下65分，Doncic直到第四節才投進本場第一個三分球，不過他仍繳出33分、18籃板和13助攻大三元的成績單，Irving全場20投9中，貢獻23分。
塞爾提克Jrue Holiday攻下17分，Tim Hardaway Jr.貢獻20分，塞爾提克火力平均，18天打了11場比賽，拿下8勝，之後將可得到兩天的喘息時間。
Kristaps Porzingis因右膝傷是缺陣，總計累計超過2年不曾帶達拉斯出賽，而Porzingis在2022年被獨行俠交易至巫師。