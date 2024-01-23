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韓國冷颼颼！首爾體感溫度-21.7度　上班族「凍爆」：好想請假

▲韓國首爾汝矣島附近的漢江23日結出冰柱，首爾早晨氣溫降至攝氏-14度，極寒達到高峰。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國首爾汝矣島附近的漢江23日結出冰柱，首爾早晨氣溫降至攝氏-14度，極寒達到高峰。（圖／翻攝自韓聯社）

國際中心徐筱晴／綜合報導

強勁寒流來襲，東北亞地區氣溫大幅下降，不只台灣天氣冷颼颼，韓國全境23日將繼續出現低溫降雪天氣。首爾早晨氣溫降至13.9度，體感溫度甚至冷到零下21.7度，更發佈了今年首次的「水錶結凍警告」。一早就得出門的上班族各個穿著厚外套，還戴上口罩、圍巾等，將自己「包緊緊」禦寒，更直呼「我想請年假」、「我想待在家裡」。

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根據《韓聯社》報導，韓國全境23日都處於零下氣溫的嚴寒中，包括京畿道北部、江原道內陸山區、慶尚北道北部內陸地區氣溫降至零下15度以下。其餘中部地區、全羅北道東部以及嶺南部分地區早晨氣溫低於零下10度。韓國全國23日早晨最冷的地方在江原道華川郡廣德山，在上午6時45分時降至零下25度左右，平昌郡大關嶺也只有零下20度，體感溫度為零下29.6度。

韓國主要城市也因強烈寒流襲擊，出現了低溫。截至上午8時，首爾氣溫降至零下13.9度，體感溫度零下21.7度，仁川零下13.5度（體感溫度零下22.7度），大邱氣溫零下8.7度（體感溫度-16.1度），釜山零下7.2度，體感溫度零下11.3度。

報導指出，大部分地區23日白天的氣溫都低於前一晚的溫度，而「零度以下的寒冷」也將持續。全國白天最高氣溫將會在零下9度至零下1度之間。預計寒冷天氣將持續到25日。

降雪方面，忠清南道、全羅道、濟州島23日預計降下大雪，截至當地上午8時，這些地區每小時降雪量在1到5公分左右，從前一天算起積雪高度已累積21.3公分左右。京畿道南部西海岸、忠清北道中南部等地區則將從晚間開始下雪。濟州島至25日上午將有降雨或降雪，其餘地區則只下到24日早晨，比濟州更早停歇。

面對強烈寒流來襲，在首爾街頭可以看到上班族們都緊緊抓著外套、快步行走，不少人不僅穿著厚厚的外套，也帶了手套、口罩，還準備了暖暖包禦寒，還有人將圍巾拉到臉部，戴上毛帽，擋著寒風吹襲。

一名32歲上班族表示，「平時我不戴帽子，我不喜歡戴帽子，不過今天太冷了，我現在戴帽子是為了生存。」該名上班族更直呼，一出門就後悔了，「我應該請年假，我應該待在家裡的。」還有民眾稱，這波寒流讓他想起了「軍事寒天訓練」。

由於天氣寒冷，也有不少人放棄搭乘大眾交通運輸通勤，一名孫姓民眾表示，「我通常會搭地鐵上班，但從我家到地鐵站大約需要12分鐘，我太害怕了，所以我選擇開車。像今天這樣的天氣，寒冷比汽油價格更可怕。」

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