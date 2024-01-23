韓國冷颼颼！首爾體感溫度-21.7度　上班族「凍爆」：好想請假

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韓國主要城市也因強烈寒流襲擊，出現了低溫。截至上午8時，首爾氣溫降至零下13.9度，體感溫度零下21.7度，仁川零下13.5度（體感溫度零下22.7度），大邱氣溫零下8.7度（體感溫度-16.1度），釜山零下7.2度，體感溫度零下11.3度。
報導指出，大部分地區23日白天的氣溫都低於前一晚的溫度，而「零度以下的寒冷」也將持續。全國白天最高氣溫將會在零下9度至零下1度之間。預計寒冷天氣將持續到25日。
降雪方面，忠清南道、全羅道、濟州島23日預計降下大雪，截至當地上午8時，這些地區每小時降雪量在1到5公分左右，從前一天算起積雪高度已累積21.3公分左右。京畿道南部西海岸、忠清北道中南部等地區則將從晚間開始下雪。濟州島至25日上午將有降雨或降雪，其餘地區則只下到24日早晨，比濟州更早停歇。
面對強烈寒流來襲，在首爾街頭可以看到上班族們都緊緊抓著外套、快步行走，不少人不僅穿著厚厚的外套，也帶了手套、口罩，還準備了暖暖包禦寒，還有人將圍巾拉到臉部，戴上毛帽，擋著寒風吹襲。
一名32歲上班族表示，「平時我不戴帽子，我不喜歡戴帽子，不過今天太冷了，我現在戴帽子是為了生存。」該名上班族更直呼，一出門就後悔了，「我應該請年假，我應該待在家裡的。」還有民眾稱，這波寒流讓他想起了「軍事寒天訓練」。
由於天氣寒冷，也有不少人放棄搭乘大眾交通運輸通勤，一名孫姓民眾表示，「我通常會搭地鐵上班，但從我家到地鐵站大約需要12分鐘，我太害怕了，所以我選擇開車。像今天這樣的天氣，寒冷比汽油價格更可怕。」