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馬俊麟戲中偷吃小三被酸「本色演出」　本人：一生在恥辱柱上懺悔

▲馬俊麟戲中激吻小三被酸「本色演出」，本人正面回應。（圖／記者陳明中攝）
▲馬俊麟戲中激吻小三被酸「本色演出」，本人正面回應。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

本土劇小生馬俊麟2019年和王曈鬧出雙出軌風波，八點檔《多情城市》角色被民視撤換，沉寂2年回歸娘家演《市井豪門》又被冷凍，只好先跳槽三立演《一家團圓》，去年終於在《愛的榮耀》演要角，昨（22）日播出他偷吃老婆閨密的戲，被網友酸是「本色演出」，對此，馬俊麟欣然接受：「一輩子應該在恥辱柱上慚（懺）悔！」

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▲《愛的榮耀》馬俊麟（左）偷吃老婆閨密周宇柔，觀眾氣到跳腳。（圖／民視提供）
▲馬俊麟（左）在《愛的榮耀》偷吃老婆閨密周宇柔，觀眾氣到跳腳。（圖／民視提供）
▲《愛的榮耀》周宇柔（右）色誘馬俊麟成功。（圖／民視提供）
▲《愛的榮耀》周宇柔（右）色誘馬俊麟成功。（圖／民視提供）
馬俊麟於昨晚集數播畢後，看完觀眾回饋在臉書發文，他說當一個演員，拿到劇本，自己就照著演，「謝謝那些說我『本色演出』的人，謝謝你們收看愛的榮耀，謝謝你們一直提醒我，我永遠都是錯的，我永遠不應該忘記自己是不對的，我應該永遠為我的錯誤付出代價。這個罪的刑度是終身，一輩子應該在恥辱柱上慚（懺）悔。」

▲馬俊麟表示，角色是一時的，人生是自己的。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
▲馬俊麟表示，角色是一時的，人生是自己的。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
「我很努力的照顧我的家人，我的太太我的兒子，其他的我沒多想，就是做好我的工作」，馬俊麟透露，因為要發新聞稿宣傳，一位企宣部的人問關於劇情跟吻戲的問題，他也答不出什麼，直言就是工作，沒有不同，「如果還是看我很不爽，想用超派鐵拳打我，我只能說，很抱歉，我盡力了，但我無法滿足所有人，尤其是已經根深蒂固的討厭我的人。」

▲馬俊麟（左）和老婆梁敏婷重修舊好，關係更緊密。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
▲馬俊麟（左）和老婆梁敏婷重修舊好，關係更緊密。（圖／翻攝自馬俊麟臉書）
貼文一出，飾演小三和馬俊麟演吻戲的周宇柔說：「辛苦了，加油！」同劇江俊翰留言：「你很努力的在演出我們都看在眼裡，誰沒有做錯事，現在你讓我們看到的事，你是一個愛家的好男人，勇敢的往前走，不要管任何人說了你什麼，你只要做好演好你自己的角色，相信那些不看好你的人，總有一天會對你刮目相看的，加油！」

許多網友留言打氣：「過去的事就讓他翻頁了，向前看，珍惜當下」、「您太棒了，不要理會那些酸民，做好你自己」、「都過去了，認真工作照顧好你的家人，加油」、「這不是一個簡單的工作，但是我覺得你成熟很多，也應付的很好了」！不過還是有劇迷說：「嗚嗚！我只希望編劇不要把你設成渣男啊」、「還是希望這個角色不要走鐘去」！

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