馬俊麟戲中偷吃小三被酸「本色演出」　本人：一生在恥辱柱上懺悔

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「我很努力的照顧我的家人，我的太太我的兒子，其他的我沒多想，就是做好我的工作」，馬俊麟透露，因為要發新聞稿宣傳，一位企宣部的人問關於劇情跟吻戲的問題，他也答不出什麼，直言就是工作，沒有不同，「如果還是看我很不爽，想用超派鐵拳打我，我只能說，很抱歉，我盡力了，但我無法滿足所有人，尤其是已經根深蒂固的討厭我的人。」
貼文一出，飾演小三和馬俊麟演吻戲的周宇柔說：「辛苦了，加油！」同劇江俊翰留言：「你很努力的在演出我們都看在眼裡，誰沒有做錯事，現在你讓我們看到的事，你是一個愛家的好男人，勇敢的往前走，不要管任何人說了你什麼，你只要做好演好你自己的角色，相信那些不看好你的人，總有一天會對你刮目相看的，加油！」
許多網友留言打氣：「過去的事就讓他翻頁了，向前看，珍惜當下」、「您太棒了，不要理會那些酸民，做好你自己」、「都過去了，認真工作照顧好你的家人，加油」、「這不是一個簡單的工作，但是我覺得你成熟很多，也應付的很好了」！不過還是有劇迷說：「嗚嗚！我只希望編劇不要把你設成渣男啊」、「還是希望這個角色不要走鐘去」！
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