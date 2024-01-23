吐瓦魯也傳斷交　涉外人士指消息來自諾魯：配合中國施壓台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於諾魯斷交事件，涉外人士表示，諾魯斷交時，美國、日本澳洲三國得知的時間都與台灣差不多，確實是突襲式斷交。
涉外人士說，在新聞發布第一時間外交部就訓令駐館去跟吐國政府查證，查證對象也都為政府高層，包含像是吐國總督法拉尼（Tofiga Falani)、總理那塔諾（Kausea Natano）、外交部長Panapasi Neleso、在野黨、執政黨、各派議員等都有確認過，確實沒有向潘恩紐所說邦交危機的情況，雙邊邦誼非常穩定。
涉外人士也指出，吐瓦魯要與台灣斷交的消息，具掌握，消息來源為諾魯，並非吐瓦魯國內，研判是諾魯在配合中國，對台灣施加壓力。
他表示，吐瓦魯擁有重要戰略地位，美、澳都在諾魯與台灣斷交事件後加大力道，經營與吐國的關係，澳吐去年11月簽訂《澳吐好鄰聯盟協定》（Australia-Tuvalu Falepili Union），這是澳洲第一次與南太平洋島國簽訂全面協定，表明澳洲對吐瓦魯的重視。
至於吐瓦魯接下來的大選對台灣的立場，涉外人士分析，吐國國會有16席議員都跟台灣有非常深厚的交往，除少數立場可能搖擺外，超過三分之二國會議員表態支持台灣，另外，現任總理那塔諾（Kausea Natano）在競選連任，或是反對黨的國會議員索本嘉（Enele Sopoaga）都是友台派，就算國會選舉有變數，研判不會影響到台吐邦交。