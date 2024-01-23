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吐瓦魯也傳斷交　涉外人士指消息來自諾魯：配合中國施壓台灣

▲圖為吐瓦魯總理拿塔諾(左)2022年9月訪台，與外長吳釗燮(右)簽署「重申外交關係聯合公報」 (資料照/外交部提供)
▲圖為吐瓦魯總理拿塔諾(左)2022年9月訪台，與外長吳釗燮(右)簽署「重申外交關係聯合公報」 (資料照/外交部提供)

記者邱新博／台北報導

大選13日結束，諾魯15日就突襲式與我國斷交，震驚各界；而19日外媒又報導吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）說，在該國26日進行大選後可能也會向北京尋求外交承認，引起緊張。對此，涉外人士表示，根據掌握潘恩紐的消息來源應為諾魯方的資訊，經過與吐國外長、總督、總理等政府高層查證後，確實沒有像潘恩紐所說邦交危機的情況。另外，我方也研判，吐國大選執政黨與反對黨都是態度友我，雙方關係穩定。

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週末澳洲人報（Weekend Australian）19日報導，吐瓦魯國駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在台北辦公室接受訪問時說來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯26日舉行大選後，可能也會效仿諾魯，轉向北京尋求外交承認。

對於諾魯斷交事件，涉外人士表示，諾魯斷交時，美國、日本澳洲三國得知的時間都與台灣差不多，確實是突襲式斷交。


涉外人士說，在新聞發布第一時間外交部就訓令駐館去跟吐國政府查證，查證對象也都為政府高層，包含像是吐國總督法拉尼（Tofiga Falani)、總理那塔諾（Kausea Natano）、外交部長Panapasi Neleso、在野黨、執政黨、各派議員等都有確認過，確實沒有向潘恩紐所說邦交危機的情況，雙邊邦誼非常穩定。


涉外人士也指出，吐瓦魯要與台灣斷交的消息，具掌握，消息來源為諾魯，並非吐瓦魯國內，研判是諾魯在配合中國，對台灣施加壓力。

他表示，吐瓦魯擁有重要戰略地位，美、澳都在諾魯與台灣斷交事件後加大力道，經營與吐國的關係，澳吐去年11月簽訂《澳吐好鄰聯盟協定》（Australia-Tuvalu Falepili Union），這是澳洲第一次與南太平洋島國簽訂全面協定，表明澳洲對吐瓦魯的重視。

至於吐瓦魯接下來的大選對台灣的立場，涉外人士分析，吐國國會有16席議員都跟台灣有非常深厚的交往，除少數立場可能搖擺外，超過三分之二國會議員表態支持台灣，另外，現任總理那塔諾（Kausea Natano）在競選連任，或是反對黨的國會議員索本嘉（Enele Sopoaga）都是友台派，就算國會選舉有變數，研判不會影響到台吐邦交。

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